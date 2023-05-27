İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mayıs 2023 Cumartesi / 8 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,0115
  • EURO
    21,3833
  • ALTIN
    1249.93
  • BIST100
    4580.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda Turan: Kulübü en kısa sürede Avrupa'ya taşımak istiyorum
Spor

Arda Turan: Kulübü en kısa sürede Avrupa'ya taşımak istiyorum

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Spor Toto 1. Lig play-off 1. turunda deplasmanda Sakaryaspor'u 1-0'lık skorla mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

27 Mayıs 2023 Cumartesi 00:31 - Güncelleme:
Arda Turan: Kulübü en kısa sürede Avrupa'ya taşımak istiyorum
ABONE OL

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Spor Toto 1. Lig play-off 1. turunda deplasmanda Sakaryaspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Sakaryaspor'u tebrik ederek başlayan genç teknik adam, "Sakaryaspor'u bütün seneki başarıları için tebrik ediyorum. Sakarya çok güzel bir şehir. Biz iyi mücadele ettik 120 dakika boyunca. Hatanın telafisi yoktu ve büyük beklentiler olan bir kadroya sahibiz. Bu ekstra baskı yaratıyor. Oyuncularım bugün bana teknik direktörlük kariyerimde çok özel bir gün yaşattılar. Bugün eğleneceğiz, yarın çalışmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

"ÖRNEĞİMİZ BAŞAKŞEHİR"

Eyüpspor için doğru örneğin Başakşehir Kulübü olduğunu söyleyen Turan, "Bizim doğru örneğimiz Başakşehir Kulübü'dür. Onlar gibi sağlam adımlarla ilerleyip, oyun gücünden vazgeçmemeyi hedefliyoruz. Kulübü en kısa sürede Avrupa'ya taşımak istiyoruz. 1. Lig'de bazı şeyler zorlayıcı oluyor, saat 4'te maç oynamak mesela zemini kurutuyor. Ben size 6-7 haftada taktiğimi oturtacağımı söylersem yalan söylüyorumdur." dedi.

Son olarak oyuncularla olan ilişkisine değinen Arda Turan, "Ben oyuncularıma asla yalan söylemem. Takımın teknik patronu benim ama aynı zamanda onların arkadaşlarıyım, ağabeyleriyim. Eğer bir başarıya ulaşacaksak takım halinde ulaşacağız." sözlerini sarf etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.