Arda Turan: Kulübü en kısa sürede Avrupa'ya taşımak istiyorum

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Spor Toto 1. Lig play-off 1. turunda deplasmanda Sakaryaspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Sakaryaspor'u tebrik ederek başlayan genç teknik adam, "Sakaryaspor'u bütün seneki başarıları için tebrik ediyorum. Sakarya çok güzel bir şehir. Biz iyi mücadele ettik 120 dakika boyunca. Hatanın telafisi yoktu ve büyük beklentiler olan bir kadroya sahibiz. Bu ekstra baskı yaratıyor. Oyuncularım bugün bana teknik direktörlük kariyerimde çok özel bir gün yaşattılar. Bugün eğleneceğiz, yarın çalışmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

"ÖRNEĞİMİZ BAŞAKŞEHİR"

Eyüpspor için doğru örneğin Başakşehir Kulübü olduğunu söyleyen Turan, "Bizim doğru örneğimiz Başakşehir Kulübü'dür. Onlar gibi sağlam adımlarla ilerleyip, oyun gücünden vazgeçmemeyi hedefliyoruz. Kulübü en kısa sürede Avrupa'ya taşımak istiyoruz. 1. Lig'de bazı şeyler zorlayıcı oluyor, saat 4'te maç oynamak mesela zemini kurutuyor. Ben size 6-7 haftada taktiğimi oturtacağımı söylersem yalan söylüyorumdur." dedi.

Son olarak oyuncularla olan ilişkisine değinen Arda Turan, "Ben oyuncularıma asla yalan söylemem. Takımın teknik patronu benim ama aynı zamanda onların arkadaşlarıyım, ağabeyleriyim. Eğer bir başarıya ulaşacaksak takım halinde ulaşacağız." sözlerini sarf etti.