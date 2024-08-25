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Spor

Arda Turan: Lige renk katmaya çalışıyoruz

Arda Turan, Trabzonspor maçı için dolu tribünler önünde oynamak istediklerini belirtti ve Eyüpspor taraftarlarına çağrıda bulundu.

25 Ağustos 2024 Pazar 19:15 - Güncelleme:
Arda Turan: Lige renk katmaya çalışıyoruz
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İkas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Süper Lig'in 4. haftasında İstanbul'da oynayacakları Trabzonspor karşılaşmasında tribünlerin dolu olmasını isteyerek taraftara çağrıda bulundu.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Net Global Sivasspor galibiyetini değerlendiren Arda Turan, önümüzdeki hafta oynanacak Trabzonspor müsabakasını da dolu tribünler önünde oynamak istediklerini vurguladı.

'İŞİMİZİN ZOR OLDUĞUNU BİLİYORUZ'

Trabzonspor'un Türkiye'nin en büyük kulüplerinden olduğunu belirten Turan, "İşimizin zorluğunu biliyoruz. Trabzonspor'a gerekli saygıyı gösterip kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Başlarında çok sevdiğim büyüğüm, bizde emeği olan sevgili Abdullah Avcı hocam var. Onunla karşılaşmak da benim için gurur verici olacak. İnşallah en iyi şekilde hazırlanıp, en iyi halimizle oynamaya çalışacağız. Bütün gençleri, çocukları, kadınları, Trabzonspor maçına bekliyorum. Dolu bir stadyumda güzel futbol oynamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sivas deplasmanında takımının oynadığı oyundan memnun kaldığını da dile getiren Turan, şunları kaydetti:

"Kendi oyun stilimizden vazgeçmedik. Topa sahip olmayı istedik. Reaksiyona ve temasa hazırdık. Daha iyi bir zeminde oynamak isterdik. Zemine rağmen oyunun iki tarafını da çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Çözümler ürettik, daha çok gol pozisyonuna girdik. Oynadığımız oyundan dolayı mutluyum. İlk günden beri söylediğim gibi haddimizi bilerek devam edeceğiz. Bizim ilk hedefimiz ligde kalabilmek. İyi oyun oynamaya, lige renk katmaya çalışıyoruz."

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