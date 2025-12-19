UEFA Konferans Ligi grup aşamasının 6. ve son maçında Rijeka ile golsüz berabere kalan Shakhtar Donetsk, bu sonuçla ilk 8'de yer alarak son 16 turuna kaldı. Karşılaşmanın ardından Shakhtar Teknik Direktörü Arda Turan, maç ve genel süreçle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Takımının ortaya koyduğu oyundan memnun olduğunu belirten Arda Turan, "Dürüst olmak gerekirse bugünkü oyunumuzdan memnunum. Beğenmediğim tek şey, sahanın son üçte birlik bölümündeki kararlarımızdı. Bunun dışında oyuncularımın davranışlarını ve maça yaklaşımlarını gerçekten takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.

Arda Turan, Shakhtar'ın Konferans Ligi'nde ilk 8'i hak eden bir futbol oynadığını vurgulayarak, "Birçok anda ilk 8'de olmayı diğer takımlardan daha fazla hak ettiğimizi söylemek abartı olmaz. Çünkü oyun ritmimiz, ortalama bir Avrupa takımı için oldukça sıra dışı" dedi.

Son olarak rakiplerine de övgü gönderen genç teknik adam, "Rijeka'ya büyük saygı duyuyoruz. Oyun yapıları ve savunma düzenleri çok iyiydi. Onlara karşı savunmayı kırmanın yollarını bulmak zorlayıcı ama bir o kadar da ilginçti. Gol şanslarımız oldu, belki biraz şanssızdık. Oyuncularımın sahadaki özverisi ve enerjisinden çok memnunum" diye konuştu.