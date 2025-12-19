İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2025 Cuma / 29 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8168
  • EURO
    50,2172
  • ALTIN
    5945.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda Turan maç sonu konuştu! ''İlk 8'i fazlasıyla hak ettik''
Spor

Arda Turan maç sonu konuştu! ''İlk 8'i fazlasıyla hak ettik''

Konferans Ligi'nde Rijeka ile golsüz berabere kalarak grup aşamasını ilk 8 içerisinde tamamlayan ve son 16 turuna kalan Shakhtar Donetsk'te Teknik Direktör Arda Turan, ortaya koydukları oyunla bu başarıyı hak ettiklerini vurguladı.

Akşam19 Aralık 2025 Cuma 08:09 - Güncelleme:
Arda Turan maç sonu konuştu! ''İlk 8'i fazlasıyla hak ettik''
ABONE OL

UEFA Konferans Ligi grup aşamasının 6. ve son maçında Rijeka ile golsüz berabere kalan Shakhtar Donetsk, bu sonuçla ilk 8'de yer alarak son 16 turuna kaldı. Karşılaşmanın ardından Shakhtar Teknik Direktörü Arda Turan, maç ve genel süreçle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Takımının ortaya koyduğu oyundan memnun olduğunu belirten Arda Turan, "Dürüst olmak gerekirse bugünkü oyunumuzdan memnunum. Beğenmediğim tek şey, sahanın son üçte birlik bölümündeki kararlarımızdı. Bunun dışında oyuncularımın davranışlarını ve maça yaklaşımlarını gerçekten takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.

Arda Turan, Shakhtar'ın Konferans Ligi'nde ilk 8'i hak eden bir futbol oynadığını vurgulayarak, "Birçok anda ilk 8'de olmayı diğer takımlardan daha fazla hak ettiğimizi söylemek abartı olmaz. Çünkü oyun ritmimiz, ortalama bir Avrupa takımı için oldukça sıra dışı" dedi.

Son olarak rakiplerine de övgü gönderen genç teknik adam, "Rijeka'ya büyük saygı duyuyoruz. Oyun yapıları ve savunma düzenleri çok iyiydi. Onlara karşı savunmayı kırmanın yollarını bulmak zorlayıcı ama bir o kadar da ilginçti. Gol şanslarımız oldu, belki biraz şanssızdık. Oyuncularımın sahadaki özverisi ve enerjisinden çok memnunum" diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Brezilya'da korku dolu anlar: Fırtınaya dayanamayıp devrildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.