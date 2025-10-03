İSTANBUL 25°C / 16°C
Spor

Arda Turan maçın ardından çağrıda bulundu! ''Savaşlara son verin''

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Konferans Ligi'nde 3-2 kazandıkları Aberdeen maçının ardından açıklamalarda bulundu. Savaşlara son verilmesi için çağrıda bulunan Turan, 'Tüm kalbimle ve dualarımla Filistin'de ve Ukrayna'da savaşta yaşayan herkesin yanındayım.' dedi.

AA3 Ekim 2025 Cuma 12:53 - Güncelleme:
Arda Turan maçın ardından çağrıda bulundu! ''Savaşlara son verin''
Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğünü yapan Arda Turan, takımının UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında İskoçya ekibi Aberdeen'i deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, savaşlara son verilmesi gerektiğini söyledi.

"Buraya savaşın devam ettiği Ukrayna'dan geldik." diyen Turan, "Savaşlar tüm dünyada sürüyor. İnsanlar ve çocuklar açlıktan ölüyor. Şu anda Sumud Filosu, Gazze'ye doğru ilerliyor. Umut sembolü olmaya çalışıyorlar. Biz ise kendi tarafımızda ne yapabileceğimizi bilmiyoruz. Tek başımıza savaşları durdurmayı hayal ediyoruz. Ben dünyadaki savaşları durdurma gücüne sahip liderleri, insanların ve çocukların ölümlerini durdurmak için gerçek adımlar atmaya ve inisiyatif almaya çağırmak istiyorum. Bu savaşlara son vermeliyiz. Modern dünyada bunun nasıl olabildiğini anlayamıyorum. Bunu anlamak imkansız. Tüm kalbimle ve dualarımla Filistin'de ve Ukrayna'da savaşta yaşayan herkesin yanındayım." ifadelerini kullandı.

