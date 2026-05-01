İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2026 Cuma / 15 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,168
  • EURO
    53,0682
  • ALTIN
    6722.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda Turan mağlubiyet sonrası konuştu: Şansımızı sonuna kadar zorlayacağız
Spor

Arda Turan, Crystal Palace mağlubiyetine rağmen oynanan oyundan memnun olduğunu ancak detaylarda hata yaptıklarını söyledi. Turan, rövanş öncesi umutlu konuşarak hiçbir şeyin bitmediğini ve gelişmeye devam edeceklerini vurguladı.

HABER MERKEZİ1 Mayıs 2026 Cuma 00:48 - Güncelleme:
ABONE OL

UEFA Konferans Ligi'nde teknik direktör Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, yarı final ilk maçında İngiliz temsilcisi Crystal Palace'ı ağırladı. Shaktar, evinde İngiliz ekibine 3-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Arda Turan, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

İşte Arda Turan'ın sözleri:

Arda Turan: "Bu çocuklar buraya 30.000 seyirci getirdi. 2 bin seyirciden buraya geldik. Bugün doğru oyunu oynadık ama detaylarda boğulduk. Savunmada çok fazla statik kaldık. Pedrinho ve Alisson tarafında hareketlilikte eksik kaldık. Bu sıkışıklıkta da pas hataları yaptık. Rakibe daha çok geçiş verdik. 2 çözüme çalışmıştık. İyi ve kötü yaptığımız anlar oldu. Oyundan memnunum. Ancak daha iyi yaptığımız şeyleri, bugün Crystal Palace'tan çekindiğimizden dolayı yapamadığımız için üzgünüm. Biz ayrıca rakibe göre gelişimini tamamlamış değil, gelişmekte olan bir takımız. Bunun tecrübesizliğini de yaşadık."

MAÇTAN ÖNCE UYARMIŞTIM

"Maçtan önce oyuncularımı, 'Crystal Palace kendi liginde Arsenal, Manchester City ve Manchester United'a karşı topu vermeye alışık. Kendilerini kötü hissetmezler. Rahatlamayın' diye uyarmıştım. Bugün olmadı. Ancak bir şey bitmiş değil. Mutlaka şansımızı sonuna kadar zorlayacağız. Ben hayatımın hiçbir anında pes etmedim. Gittiğimiz yoldan, oynadığımız oyundan memnunum. Bir Premier Lig takımına karşı oyunu kontrol etmek önemli. Gelişiyoruz. Detaylara çalışacağız."

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.