UEFA Konferans Ligi'nde teknik direktör Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, yarı final ilk maçında İngiliz temsilcisi Crystal Palace'ı ağırladı. Shaktar, evinde İngiliz ekibine 3-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Arda Turan, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

İşte Arda Turan'ın sözleri:

Arda Turan: "Bu çocuklar buraya 30.000 seyirci getirdi. 2 bin seyirciden buraya geldik. Bugün doğru oyunu oynadık ama detaylarda boğulduk. Savunmada çok fazla statik kaldık. Pedrinho ve Alisson tarafında hareketlilikte eksik kaldık. Bu sıkışıklıkta da pas hataları yaptık. Rakibe daha çok geçiş verdik. 2 çözüme çalışmıştık. İyi ve kötü yaptığımız anlar oldu. Oyundan memnunum. Ancak daha iyi yaptığımız şeyleri, bugün Crystal Palace'tan çekindiğimizden dolayı yapamadığımız için üzgünüm. Biz ayrıca rakibe göre gelişimini tamamlamış değil, gelişmekte olan bir takımız. Bunun tecrübesizliğini de yaşadık."

MAÇTAN ÖNCE UYARMIŞTIM

"Maçtan önce oyuncularımı, 'Crystal Palace kendi liginde Arsenal, Manchester City ve Manchester United'a karşı topu vermeye alışık. Kendilerini kötü hissetmezler. Rahatlamayın' diye uyarmıştım. Bugün olmadı. Ancak bir şey bitmiş değil. Mutlaka şansımızı sonuna kadar zorlayacağız. Ben hayatımın hiçbir anında pes etmedim. Gittiğimiz yoldan, oynadığımız oyundan memnunum. Bir Premier Lig takımına karşı oyunu kontrol etmek önemli. Gelişiyoruz. Detaylara çalışacağız."