İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2023 Pazar / 26 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3574
  • EURO
    21,3054
  • ALTIN
    1247.12
  • BIST100
    5092.88
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Arda Turan, mağlubiyetle başladı

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Göztepe, sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuç ile Eyüpspor'da teknik direktör olarak göreve başlayan Arda Turan lige kötü bir başlangıç yaptı.

AA16 Nisan 2023 Pazar 22:55 - Güncelleme:
Arda Turan, mağlubiyetle başladı
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Göztepe, sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Eyüpspor'da görevine yeni başlayan Arda Turan, teknik direktörlük kariyerinin ilk maçına çıktı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Şengül

Göztepe: Arda Özçimen, Mihojevic, Palmer (Dk. 60 Ngalina), İsmail Köybaşı, (Dk. 88 Yunus Emre Gedik), Arslanagic, Osman Tarık Çamdal (Dk. 69 Uğur Kaan Yıldız), Mamah, Kvasina, Yalçın Kayan (Dk. 88 Tuğbey Akgün), Atınç Nukan, Hikmet Çiftçi

Eyüpspor: Harun Tekin, Luccas Claro, Umut Bulut, Taşkın İlter, (Dk. 83 Alpaslan Öztürk), Uğur Demirok, Recep Niyaz, Ömer Bayram, Del Valle, (Dk. 56 Mustafa Pektemek), Halil Akbunar, (Dk. 46 Dibba), Melih Kabasakal, (Dk. 46 Thill) Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 62 Mehmet Murat Uçar)

Gol: Dk. 20 Kvasina (Göztepe)

Sarı Kartlar: Dk. 36 Arslanagic, Dk. 50 Mihojeviç, Dk. 90+6 Şakir Özkayımoğlu (Teknik sorumlu) (Göztepe), Dk. 75 Mehmet Murat Uçar (Eyüpspor)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.