Arda Turan, mağlubiyetle başladı

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Göztepe, sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.
Eyüpspor'da görevine yeni başlayan Arda Turan, teknik direktörlük kariyerinin ilk maçına çıktı.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Şengül
Göztepe: Arda Özçimen, Mihojevic, Palmer (Dk. 60 Ngalina), İsmail Köybaşı, (Dk. 88 Yunus Emre Gedik), Arslanagic, Osman Tarık Çamdal (Dk. 69 Uğur Kaan Yıldız), Mamah, Kvasina, Yalçın Kayan (Dk. 88 Tuğbey Akgün), Atınç Nukan, Hikmet Çiftçi
Eyüpspor: Harun Tekin, Luccas Claro, Umut Bulut, Taşkın İlter, (Dk. 83 Alpaslan Öztürk), Uğur Demirok, Recep Niyaz, Ömer Bayram, Del Valle, (Dk. 56 Mustafa Pektemek), Halil Akbunar, (Dk. 46 Dibba), Melih Kabasakal, (Dk. 46 Thill) Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 62 Mehmet Murat Uçar)
Gol: Dk. 20 Kvasina (Göztepe)
Sarı Kartlar: Dk. 36 Arslanagic, Dk. 50 Mihojeviç, Dk. 90+6 Şakir Özkayımoğlu (Teknik sorumlu) (Göztepe), Dk. 75 Mehmet Murat Uçar (Eyüpspor)