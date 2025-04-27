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Spor

Arda Turan: Oyun olarak hiçbir şeyden memnun değilim

ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Galatasaray'a 5-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Haber Merkezi27 Nisan 2025 Pazar 21:48 - Güncelleme:
Arda Turan: Oyun olarak hiçbir şeyden memnun değilim
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ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Galatasaray'a 5-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Arda Turan, "Uzun zaman sonra çalışmadığımız kadar duran top çalıştık. Galatasaray çok etkili bir takım duran toplarda. Duran topla çok maç çözmüşlerdir. Oyun olarak da güçlüler. İkinci yarıya fena başlamadık ama ilk yarıdan sonra... Futbolda böyle günler var. Galatasaray'a karşı daha rekabetçi bir oyun isterdik ama bu olmadı.

Böyle maçlardan sonra zor ama buraya gelerek üzüntümüzü belli etmek istedik. Avrupa için hala şansımız var, oyuncularımın sonuna kadar kovalamaları gerekiyor. Bugünkü oyun zor ama nasıl oynadığımızı hatırlamamız gerekiyor. Bunun için tekrar uğraşacağız. Bizim için kolay bir süreç değil ama toparlanmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

"BUNUN KEYFİNİ ÇIKARMAK LAZIM"

Taraftarın oyuna tepkisi hakkında konuşan Turan, "Taraftarlara ve oyunculara her zaman şunu söylüyorum; Eyüpspor, 50 puanda. Bugünler özel günler. Bunların keyfini çıkartmak lazım. Sahanın içine bakmak lazım. Tepkiler sanırım bizimle ilgili, oyunla ilgili değildi. Biz güzellikler için buradayız. Bugün bunu başaramadık. Kendi adımıza üzgünüz.

Böyle mağlubiyetlerden sonra reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Hedefsiz kalmamamız gerekiyor. Yaptığımız şey, çok özel bir şey. Oyun olarak bugün hiçbir şeyden memnun değilim." ifadelerini kullandı.

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