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Spor

Arda Turan, PFDK'ye sevk edildi

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, 'Tehdidi' nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. Eyüpspor, Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Arda Turan, ceza alması durumunda bu maçta takımını yalnız bırakacak.

Haber Merkezi19 Şubat 2025 Çarşamba 00:14 - Güncelleme:
Arda Turan, PFDK'ye sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu, PFDK sevklerini açıkladı.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, "Tehdidi" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. Eyüpspor, Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Arda Turan, ceza alması durumunda bu maçta takımını yalnız bırakacak.

Adana Demirspor maçında kırmızı kart gören Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'ye sevk oldu.

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