UEFA Konferans Ligi'nde teknik direktör Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, yarı final ilk maçında İngiliz temsilcisi Crystal Palace'ı ağırlıyor.

Ukrayna'daki savaş ve hava sahasının kapalı olması nedeniyle Polonya'nın Krakow kentindeki Henryka Reymana Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Alman hakem Felix Zwayer yönetiyor.

Saat 22.00'de başlayan Shakhtar Donetsk - Crystal Palace maçı TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

Ukrayna ekibinin başında son derece başarılı bir sezon geçiren teknik direktör Arda Turan, güçlü rakibi karşısında tarihi bir zafer elde ederek rövanş öncesinde avantajı kapmayı hedefliyor.

İLK 11'LER

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyenko, Henrique, Ocheretko, Santana, Pedrinho, Gomes, Eguinaldo, Kaua Elias.

Crystal Palace: Henderson, Richards, Lacroix, Canvot, Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Pino, Mateta.