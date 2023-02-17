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Spor

Arda Turan teknik direktör oluyor! İşte ilk takımı...

Futbolculuk kariyerini noktalayan Arda Turan'ın, Ümit Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirileceği iddia edildi.

TRT Spor17 Şubat 2023 Cuma 09:22 - Güncelleme:
Arda Turan teknik direktör oluyor! İşte ilk takımı...
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Arda Turan, Ümit Milli Futbol Takımı'nın başına geçecek.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın başında son olarak Tolunay Kafkas görev yapmıştı. Başarısız sonuçlardan sonra Kafkas, görevinden alındı ve henüz yerine yeni bir çalıştırıcı gelmedi.

TRT Spor'un haberine göre Arda Turan ile anlaşan TFF, resmi açıklamayı kısa zaman içerisinde yapacak.

"BUGÜNÜN RENGİ OLMAZ"

Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski kaptanlarından Arda Turan, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Basel ile karşılaşacağı maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Deprem bölgesine gideceğini söyleyen Turan, "Kalıcı çözümler için mutlaka deprem bölgesinde olacağız. Bunu Erden Timur ile de konuştuk. Oradaki çocukların sporu futbolcu sevmesi için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Türkiye'nin Trabzonspor maçı için kenetlenmesiyle gurur duyduğunu dile getiren eski futbolcu, "Bizim ülkemizin insanının rekabeti de dostluğu da güzeldir. Bugünün rengi olmaz, bunu da herkes gösteriyor. Çok gurur verici. Ülkemin insanının güzelliğini yansıtıyor. Spor bir eğlencedir, insanları mutlu etmek için vardır." ifadelerini kullandı.

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