İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2024 Cumartesi / 11 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2053
  • EURO
    35,1156
  • ALTIN
    2500.7
  • BIST100
    10643.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda Turan: Transferde birçok fikir alıyorum
Spor

Arda Turan: Transferde birçok fikir alıyorum

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneğinin 'Sahadan Cerrahiye Her Aşamada Elit Sporculara Yaklaşım' konulu oturumuna katıldı.

AA18 Mayıs 2024 Cumartesi 15:03 - Güncelleme:
Arda Turan: Transferde birçok fikir alıyorum
ABONE OL

Abdullah Avcı, Arda Turan ve Necla Güngör Kıragası, Four Seasons Bosphorus Hotel'de düzenlenen toplantıda sporcu sağlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sağlık ekibinin önemine dikkati çeken Abdullah Avcı, "2006'da İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da göreve başladığımda ilk olarak sağlık ekibi oluşturdum. 2014'te ise yorgunluk ve sakatlık ölçümleri yapan mini bir laboratuvar kurduk. Bu ölçümlere göre oyuncuların antrenman programlarını ayarlıyoruz. Buna inanmak zorundayız. Oyuncu tespit ettiğimizde sakatlık geçmişini araştırıyoruz. Sakatlık ve geri dönüş süreçlerinde oyuncularla iletişimin ve samimi olarak konuşmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Takım doktoruna özel alan tanınması gerektiğini vurgulayan Ardan Turan, "Transferde birçok fikir alıyorum ama oyuncularla açık iletişim kurarak karar veriyorum. Oyunculara insani şekilde yaklaşırsanız bazı sorunları da çözebiliriz. Oyuncunun geri dönüşünde zaman kararını ben veremem. Sağlık ekibi karar verir. Sakatlıktan dönen oyuncuyu asla ilk 11'de başlatmamaktan yanayım. Oyuncuların bireysel hocalarla çalışması önemli ama performans departmanıyla iletişimde olunması gerek." diye konuştu.

Milli takımda tüm oyuncuların tanıdığı, güvendiği ve çok iyi iletişim kurduğu sağlık ekibini korumaya çalıştıklarını kaydeden Necla Güngör Kıragası ise, "Her kampa aynı sağlık ekibiyle girmeye çalışıyoruz. Kampa girmeden önce tüm oyuncularımızın raporlarını takım doktorlarından rica ediyoruz. Kadın spor hekimlerini adapte etmeye çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Konuşmaların ardından Avcı, Turan ve Kıragası'na plaket takdim edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.