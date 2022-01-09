Arda Turan tribünlere giderek özür diledi

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Giresunspor'a 1-0 yenilirken maçta sarı kırmızılı taraftarların protestosu vardı.
Sarı kırmızılı taraftarlar; Fatih Terim, yönetim ve futbolcuları protesto ederken Arda Turan maç sonu tribünlere giderek özür diledi.
Maçın son düdüğünün ardından tribünleri bir süre terk etmeyen Galatasaraylı taraftarlar, "Arda takımı buraya getir" şeklinde tezahürat yaparken Arda tribünlere giderek özür diledi.
Soyunma odasından çıkarak tribünlere giden Arda Turan, "Takım adına çok özür diliyoruz" dedi.