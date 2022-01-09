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Spor

Arda Turan tribünlere giderek özür diledi

Galatasaray'da Kaptan Arda Turan, Giresunspor'a karşı alınan 1-0'lık yenilgi sonrasında tribünlere giderek özür diledi.

9 Ocak 2022 Pazar 07:24 - Güncelleme: 9 Ocak 2022 Pazar 07:24
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Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Giresunspor'a 1-0 yenilirken maçta sarı kırmızılı taraftarların protestosu vardı.

Sarı kırmızılı taraftarlar; Fatih Terim, yönetim ve futbolcuları protesto ederken Arda Turan maç sonu tribünlere giderek özür diledi.

Maçın son düdüğünün ardından tribünleri bir süre terk etmeyen Galatasaraylı taraftarlar, "Arda takımı buraya getir" şeklinde tezahürat yaparken Arda tribünlere giderek özür diledi.

Soyunma odasından çıkarak tribünlere giden Arda Turan, "Takım adına çok özür diliyoruz" dedi.

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