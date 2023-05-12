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Spor

Arda Turan 'Türk Futboluna Katkı' ödülünün sahibi oldu

Eski futbolcu ve Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, 'Türk futboluna katkı' ödülüne katkı ödülüne layık görüldü.

IHA12 Mayıs 2023 Cuma 17:33 - Güncelleme:
Arda Turan 'Türk Futboluna Katkı' ödülünün sahibi oldu
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Eski milli futbolcu ve Spor Toto 1. Lig takımlarından Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, 'Türk Futboluna Katkı' ödülüne layık görüldü.

Barcelona, Atletico Madrid, Galatasaray gibi takımlarda forma giyen eski futbolcu Arda Turan, 'Türk Futboluna Katkı' ödülü aldı. Profesyonel futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik adamlık serüvenine Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da başlayan Turan, Quality of Magazine tarafından bu ödüle layık görüldü.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ödül törenine antrenman programından dolayı katılamayan Arda Turan'a ödülü, daha sonra takdim edilecek.

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