İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2025 Perşembe / 7 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4364
  • EURO
    49,3226
  • ALTIN
    5669.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda Turan, Ukrayna'daki savaşa dikkat çekti! ''Gelmemiz 16 saat sürdü''
Spor

Arda Turan, Ukrayna'daki savaşa dikkat çekti! ''Gelmemiz 16 saat sürdü''

UEFA Konferans Ligi'nde Shamrock Rovers ile karşılaşacak Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan maç öncesi düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arda Turan Ukrayna'da teknik direktörlük yapmanın zorluklarından bahsetti. İşte detaylar...

AA27 Kasım 2025 Perşembe 17:26 - Güncelleme:
Arda Turan, Ukrayna'daki savaşa dikkat çekti! ''Gelmemiz 16 saat sürdü''
ABONE OL

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, UEFA Konferans Ligi'nde Shamrock Rovers ile oynayacakları maç için İrlanda'ya 16 saatte gittiklerini söyledi.

Deneyimli teknik adam, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında kendisine "Ukrayna'da teknik direktörlük yapmanın zorluklarının" sorulması üzerine, çok fazla zorluk yaşadıklarını ancak Ukrayna halkından her zaman olumlu bakmayı öğrendiğini belirtti.

Sözlerine futbolcularına teşekkür ederek başlayan Arda Turan, "Çünkü buraya 16 saatte geldik. Organizasyonumuz mükemmel, harika bir otobüsümüz, harika bir uçağımız var. Ama 16 saatin sonunda buradayız. Bir futbol takımı için bu çok zor. Şimdi antrenman yapacağız ama özel bir antrenman. Çünkü 16 saatlik bir yolculuktan sonra bizim için çok zor." diye konuştu.

Bütün zorluklara karşın her şeye olumlu tarafından baktıklarını kaydeden Arda Turan, "Bunu Ukraynalılar'dan öğrendim. Oraya ilk gittiğimde bomba patlıyordu. 'Tamam füze atıldı, geçti' diyorlardı. Drone'lar onlar hiç sorun değil. Çok saygı duyuyorum. Bana sorsanız 100 tane olumsuz şey sayabilirim." ifadelerini kullandı.

Dünya liderlerine de seslenen Arda Turan, "Çocuklar için hayat çok zor. Mars'ı, diğer gezegenleri düşünebilirlerdi. Şu anda savaşın zamanı değil. Kiev'de bir gece yaşarsanız, futbol hakkında konuşamazsınız. Ama bu insanlar, bunu yaptılar, saygı duyuyorum. Ukrayna halkını seviyorum. Oyuncularımı seviyorum. Kazansalar da kaybetseler de benim için sorun değil. Onlar için buradayım. Ayrıca Ukrayna halkını ailem gibi hissediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında bugün İrlanda'nın Shamrock Rovers ekibine konuk olacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Virajı alamadı, yan yattı: İnşaat malzemeleri sokağa saçıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.