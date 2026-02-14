Arda Turan: Ukraynalılardan çok şey öğrendim

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan kulüp medyasına geniş bir röportaj verdi. Türk çalıştırıcı, Konferans Ligi'ni kazanmak istediklerini ve bunun gerçekleşmesi haline çok büyük bir başarı olacağını ifade etti.

İşte Arda Turan'ın röportajı;

"BULUNDUĞUMUZ NOKTADAN MEMNUNUM"

– Hocam, sekiz aydır takımla çalışıyorsunuz. Bugün sezonun ilk yarısını, kış kampını ve sezonun ikinci bölümüne dair hedefleri konuşmak istiyoruz. Bu aylar sizin için nasıldı ve en zor olan neydi?

Arda Turan: "Açıkçası ciddi bir zorluk yaşadığımı söyleyemem. Bu da sizin ve Shakhtar ailesinin her bir üyesi sayesinde oldu. Beni bu aileye kabul ettiğiniz ve bu takımı yönetme fırsatı verdiğiniz için hepinize içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu benim için büyük bir onur ve gurur kaynağı.

Çalışmalarımıza gelince, oldukça olumlu değerlendiriyorum. Bundan eminim. Bu Shakhtar takımı önceki takımlardan farklı. Her zaman potansiyelli genç oyuncular vardı ama geçmişte gençlerle deneyimli oyuncular arasında daha dengeli bir yapı söz konusuydu.

Şimdi kadromuzda daha fazla genç oyuncu var ve bu benim için de büyük bir deneyim. Onlarla birlikte öğreniyorum. Çok iyi maçlar oynadık. Oyuncularımdan memnunum. Daha iyi bir konumda olabilirdik, daha iyi sonuçlar alabilirdik; fakat bir teknik direktör olarak hem olumlu hem olumsuz yönleri net şekilde değerlendirebiliyorum. Daha üst sırada olabilirdik ama burada çok şey öğrendim ve çok değerli bir tecrübe kazandım. Bu yüzden bulunduğumuz noktadan memnunum."

"İKİ GOLÜ DE BEŞİKTAŞ'TAN YEDİK"

– Haziran 2025'te Shakhtar'ın başına geçtiniz. O gün devraldığınız takımla bugünkü takım arasında nasıl bir fark görüyorsunuz?

Arda Turan: "Geldiğimde büyük bir avantajım vardı. Shakhtar'ın zaten bir futbol kültürü vardı: oyun kültürü ve estetik anlayışı. Biz buna bazı şeyler eklemek istedik. Savunmaya daha fazla önem vermek, daha agresif olmak, topa sahipken ve topsuzken her oyunun fazında doğru hareket etmek istedik.

Bence bunu başardık. Ukrayna Premier Ligi'nde sadece 13 gol yedik ve bunların 7'si LNZ ve Karpaty (Lviv) maçlarında geldi. Savunma performansından genel olarak memnunum. Avrupa Ligi elemelerinde yalnızca iki gol yedik; ikisi de Beşiktaş maçında geldi ve ardından elendik.

Oyuncularımın gelişimi, ilerlemesi ve oyuna yaklaşımı beni çok mutlu ediyor. Ancak zihniyetle ilgili bazı alışkanlıkları değiştirmemiz gerekiyor. Bu kolay değil. Bazı oyuncular evlerinden çok uzakta, Ukraynalı oyuncular da zor şartlarda yaşıyor. Buna rağmen değişime çok iyi yaklaştılar. Bu yüzden onlara teşekkür ediyorum. Daha iyi savunmak, asla pes etmemek ve kritik anları daha iyi oynamak istedik. Şimdi bunları sahada görüyorum."

"FAZLA İLERİYE BAKARSAK YOLDA TÖKEZLERİZ"

– Takımın gelişiminde en çok hangi alanları öne çıkarırsınız ve neleri geliştirmek istiyorsunuz?

Arda Turan: "Savunmadaki gelişimden ve oyuncularımın adanmışlığından memnunum. Geliştirmemiz gereken şey ise doğru anlarda doğru oynamak.

Gol fırsatlarını çok kolay harcıyoruz. İyi pozisyonlar buluyoruz ama kolay geldiği için değerini bilmiyoruz. Bu üzerinde çalışmamız gereken bir konu.

Fiziksel olarak da memnunum. Sprint, yüksek tempolu koşu ve toplam mesafe istatistiklerimiz iyi. Ancak bazı oyuncular uzun süredir üst düzey antrenman alışkanlığına sahip değil. Bu yüzden gelişim zamana yayılmalı. Gün gün ilerlemeliyiz. Fazla ileriye bakarsak yolda tökezleriz. Her günü şampiyonluğa giden bir adım olarak görmeliyiz."

"HER SENARYOYA HAZIR OLMALISINIZ"

– Sizin için en önemli oyun unsuru nedir: tempo, pres, geçişler yoksa topa sahip olma mı?

Arda Turan: "Shakhtar için öncelik topa sahip olmaktır. Ama modern futbolda geçişler ve sağlam savunma da şart. Futbol öngörülemez bir oyun. Her senaryoya hazır olmalısınız. Sadece tek bir unsura odaklanırsanız sorun yaşarsınız."

"SHAKHTAR FORMASI BİR RUHA, BİR AĞIRLIĞA SAHİP"

– Rakipleriniz sahaya çıktığında ne hissetmelerini istersiniz?

Arda Turan: "Oyunu kontrol ettiğimizi hissetsinler. Topa bizden fazla sahip olamayacaklarını bilsinler. Sahada biz domine edeceğiz.

Shakhtar forması bir ruha, bir ağırlığa sahip. Oyuncularıma bunu hissettirmeye çalışıyorum. Lider oyuncularımızın sorumluluk almasını istiyorum. Çünkü taktik kadar kulüp kültürü de önemlidir. Bazen en iyi oyunu oynamasanız da o ruhla kazanabilirsiniz."

"TÜM KALBİMLE UKRAYNA'YI DESTEKLEYECEĞİM"

– Ukrayna Premier Ligi sizi en çok ne konuda şaşırttı?

Arda Turan: "Taktik seviyesi gerçekten çok iyi. Eski statlar tarih kokuyor, yeniler de ruhunu kaybetmemiş. Savaş şartlarına rağmen insanların futbola olan sevgisi beni etkiledi.

Savaş bittikten sonra Ukrayna futbolunun yeniden zirveye çıkacağına inanıyorum. Federasyon başkanınız, milli takımınız ve teknik direktörünüz güçlü. Play-off'ta tüm kalbimle Ukrayna'yı destekleyeceğim."

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

– Ligde sezonun ilk yarısını ikinci sırada tamamladınız. Bunun temel nedeni nedir?

Arda Turan: "Bazen fırsatları değerlendiremedik. Eğer değerlendirseydik açık ara lider olurduk. Ben ikinciliği kabul etmiyorum. Oyuncularıma da söyledim. Hedefimiz şampiyonluk.

İlk altı ay oyuncuların gelişimine odaklandık. Önümüzdeki üç ay tamamen sonuç odaklı olacak. Artık herkes sadece şampiyonluğu düşünmeli."

"KONFERANS LİGİ'Nİ KAZANMAYI HAYAL EDİYORUZ"

– Avrupa kupası performansınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Arda Turan: "Elemelerde sadece iki gol yedik ama elendik. Bu içimde bir burukluk. Panathinaikos maçlarında daha iyi olduğumuzu düşünüyorum.

Belki Konferans Ligi genç oyuncuların gelişimi için daha uygun oldu. Avrupa'da büyük hayallerimiz var. Konferans Ligi'ni kazanmayı hayal ediyoruz. Bunu inkâr edemem."

"SİREN SESLERİYLE YAŞIYORLAR"

– Shakhtar ile bir Avrupa kupası kazanmak en büyük hayaliniz mi?

Arda Turan: "Evet. Böyle bir dönemde kazanılacak bir kupa sadece futbol değil, spor tarihine geçecek bir başarı olur. Oyuncularımız siren sesleri altında yaşıyor. Eğer bir kupa kazanırsak bu tarihin en büyük başarılarından biri olur."

"HAYAT FUTBOLDAN İBARET DEĞİL"

– Bu kadar genç bir takımla çalışmak zor mu?

Arda Turan: "Zorluklar var ama ben pozitif tarafına bakıyorum. Önce onlara insan olarak yaklaşıyorum. Onların sadece iyi futbolcu değil, iyi insan olmalarını istiyorum.

Hayat sadece futboldan ibaret değil. Eğer bunu öğretebilirsem çok mutlu olurum."

"BU YOLU BİLİYORUM"

– Geleceği mi inşa ediyorsunuz?

Arda Turan: "Evet, ama sabırlı olmalıyız. Ben de 17–18 yaşında genç bir oyuncuydum. 27 yaşında Barcelona'da oynadım ve milli takım kaptanıydım. Bu yolu biliyorum.

Kulüp yönetimi cesur bir karar aldı ve genç bir kadro kurdu. Bu cesareti takdir ediyorum. Geleceğe dair büyük umut taşıyorum."

"ASIL MESELE ZOR ŞARTLARDA DEVAM EDEBİLMEK"

– Savaş şartlarında takımın fiziksel ve psikolojik toparlanmasını nasıl sağlıyorsunuz?

Arda Turan: "Kulüp elinden geleni yapıyor ama 10–15 saatlik yolculuklardan sonra tamamen toparlanmak mümkün değil. Yine de %100 sarılmayı, %100 mücadeleyi ve asla pes etmemeyi bekliyorum.

Hayatta her şey yolundayken ilerlemek kolaydır. Asıl mesele zor şartlarda devam edebilmektir."

"UKRAYNALILARDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

– Ukrayna halkına dair söyledikleriniz bugün hâlâ geçerli mi?

Arda Turan: "Evet. Ukraynalılardan çok şey öğrendim: direnci, birliği, hayata tutunmayı.

Savaşta çocukların gülümsemesi benim için her şeyden önemli. Eğer onları mutlu edemezsem hiçbir kupa anlamlı olmaz. Onlarla birlikte sevinip birlikte üzüleceğiz. Her zaman yanlarında olacağım."

"BİZ HERKESTEN ÇOK ÇALIŞTIK"

– Sezonun ikinci yarısı öncesi takıma mesajınız nedir?

Arda Turan: "Şampiyonluk bizim elimizde ama ellerimizi sıkmazsak kayıp gider.

Herkes üç buçuk ay boyunca hayatından fedakârlık yapmalı. Biz herkesten daha çok çalıştık. Şimdi bunun karşılığını almalıyız. Ben de aynı fedakârlığı yapacağım."

"ÇOK ZORLU BİR KAMP SÜRECİ GEÇİRDİK"

– Kamp süreci nasıldı?

Arda Turan: "Çok zorlu bir kamp dönemi geçirdik. Oyuncularım maksimumunu verdi. Onlarla gurur duyuyorum. En iyi formumuza ulaşacağımıza inanıyorum."