İSTANBUL 6°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2021 Cuma / 1 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0291
  • EURO
    8,518
  • ALTIN
    412.77
  • BIST100
    1538.44
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan'dan 'göndermeli' paylaşım
Spor

Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan'dan 'göndermeli' paylaşım

Galatasaray'da Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan, Tahkim Kurulu'nun haklarındaki ceza kararlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesaplarından göndermeli paylaşımlar yaptı.

12 Şubat 2021 Cuma 18:38 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 18:38
ABONE OL

Oğulcan Çağlayan, sosyal medyadan Arda Turan ve kendisinin omuz omuza olduğu bir görsel çalışmayı paylaşıp; "Galatasaray bir halatı hep birlikte çekenlerin; hep birlikte üzülüp, hep beraber sevinmesini bilenlerin takımıdır. #Hedef23" ifadelerini kullandı.

Arda Turan ise Instagram hesabından kendisi için yıllar önce açılan 'Arda haklı beyler' pankartını paylaştı. Deneyimli futbolcu daha sonra Oğulcan Çağlayan'ın paylaştığı fotoğrafı 'Kardeş' etiketiyle yeniden paylaştı.

Tahkim Kurulu, Oğulcan Çağlayan'a UÇK'nın verdiği 6 maçlık cezayı 3 maça indirmiş, 1.2 milyon Euroluk cezayı ise onamıştı. Kurul, Arda Turan'ın iki maçlık cezasını da onadı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.