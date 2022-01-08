Arda Turan: Yapılması sabır gerektiren bir iş yapıyoruz

8 Ocak 2022 Cumartesi 18:27 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 18:27

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, Giresunspor maçı öncesinde konuştu..

Sakatlığından bahseden Turan, "Sakatlığım sert bir sakatlıktı. Ameliyat olsam mı, ameliyatsız mı geçirsem diye sağlık ekibimizle böyle bir istişare yaptık. Ameliyat olsam 8-10 ayda geçecekti. Ağrılarım var ama ağrıları tolere edebilecek düzeydeyim. Hocam müsaade etti, takım arkadaşlarımın yanındayım. Zor bir süreçti. Yaşım ilerliyor. Fatih Hocamın okulunda daha fazla süre geçirdim. Bana iyi geldi. Bazı şeylerde hayır vardır." dedi.

Değişimi anlatan tecrübeli futbolcu, "Ligin ikinci yarısında takıma katkı vermeye çalışacağım tecrübelerimle. Fark ettiğiniz üzere başka bir seviyeye geliyoruz. Yapılması çok zor, yapılması sabır gerektiren bir iş yapıyoruz. Başkanımıza ve hocamıza teşekkür ediyoruz. Galatasaray'ın kurtuluşu buradan geçiyor. Futbolda değişim kolay değildir. Juventus da bu süreçten geçiyor. Kendi kariyerlerini riske ederek hem başkan hem hoca bu değişime karar verdiler. Sonuna kadar devam ediyoruz. Bu bütçeleri devam ettirmek kolay değil. Oyuncu maaşlarını dengelemek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Taraftarlara teşekkür eden Arda Turan, "Bir teşekkür de taraftara. Kazandığımız kaybettiğimiz maçlardan sonra bizi tribüne davet ettiler. Görüyorlar ki Avrupa gibi kıymetli değer var. Takımın geleceğini görüyorlar. Bu sene sabır ve gelişim senesi. Galatasaray'ın geleceği emin ellerde. Bir beraber olalım, düşmeyelim." şeklinde konuştu.