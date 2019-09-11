Ve karar verildi! Arda Turan'a hapis cezası

28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7881
  • 6,3856
  • 277.844
  • 101764
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Arda Turan'a 2 yıl 8 ay hapis cezası!

Futbolcu Arda Turan, şarkıcı Berkay Şahin ile kavga etmesiyle ilgili 3 ayrı suçtan toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık-müşteki Berkay Şahin ve avukatı katıldı. Sanık-müşteki Arda Turan'ın gelmediği duruşmada avukatı hazır bulundu.

Son sözleri sorulmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Berkay Şahin hakkında ''hakaret'' suçundan ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Mahkeme, sanık Arda Turan'ın ise ''cinsel taciz'' suçundan beraatine, ''ruhsatsız silah taşımak''tan 10 ay, ''korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek''ten 10 ay ve ''kasten yaralama'' suçundan ise 1 yıl 15 gün olmak üzere toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sanık Turan'ın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamasını dikkate alan mahkeme, verilen cezaların ayrı ayrı hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasını da kararlaştırdı.

Kazaya davetiye çıkardılar...Motosiklet sürücüsü ayağıyla otomobil itti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MİT tırları davasında gerekçe: Hükümet ve MİT'i hedef aldı

MİT tırları davasında gerekçe: Hükümet ve MİT'i hedef aldı

Emsal karar! Firma fiyat farkı talep edince...

Emsal karar! Firma fiyat farkı talep edince...

Kızdıracak sözler: Bolton gitti biz hala ayaktayız

Kızdıracak sözler: Bolton gitti biz hala ayaktayız

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

‘Atik Bey’in sırrı çözülemedi: Sezgin kaptandan haber yok

‘Atik Bey’in sırrı çözülemedi: Sezgin kaptandan haber yok

Bitlis'te katliam gibi kaza: 10 kişi hayatını kaybetti

Bitlis'te katliam gibi kaza: 10 kişi hayatını kaybetti

Ve karar verildi! Arda Turan'a hapis cezası

Ve karar verildi! Arda Turan'a hapis cezası

Hem şekli hem de fiyatı şaşırtıyor

Hem şekli hem de fiyatı şaşırtıyor
 

POPÜLER HABERLER

Kerbela´yı anma etkinliğinde izdiham: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kerbela´yı anma etkinliğinde izdiham: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İşte dünyanın en güçlü 'Ferrari'si

İşte dünyanın en güçlü 'Ferrari'si

Korku filmi senaryolarını aratmayan cinayet! Sevgilisine böyle tuzak kurdu

Korku filmi senaryolarını aratmayan cinayet! Sevgilisine böyle tuzak kurdu

TurAz Kartalı'ndan gururlandıran görüntüler

TurAz Kartalı'ndan gururlandıran görüntüler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA