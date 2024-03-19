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Spor

Arda Turan'a dev ceza! İspanya'da davası görüldü

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'nın vergi kaçırdığı iddiasıyla İspanya'da mahkemesi görüldü. Turan'a, 633 bin euroluk para cezası verildi.

19 Mart 2024 Salı 21:59 - Güncelleme:
Arda Turan'a dev ceza! İspanya'da davası görüldü
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2015 ve 2016 yıllarında vergi kaçırma suçuyla ile ilgili İspanya'da davaya katılan Arda Turan'ın cezası belli oldu.

Arda Turan, Barselona'daki 13 numaralı ceza mahkemesinde gerçekleri kabul etti ve taraflar anlaşmaya vardı, ardından sulh yargıcı onu Kamu Hazinesine karşı işlenen iki vergi suçundan her biri için 'kendi adına' altı ay hapis cezasına çarptırdı.

Dava sürecinde Maliye'ye olan 2015'ten 303 bin 162 avro ve 2016'dan 330 bin avro olan ceza tutarlarını ödediğini belirten Turan'ın, kalan 617 bin 773 avroluk borcunu ise 6 taksitle ödemesine karar verildi.

Vergi kaçırdığını kabul eden Arda Turan, hapis cezasının 2 yıldan az olması sebebiyle sadece 633 Bin Euro para cezası ödeyecek.

Kamu bakanlığı, futbolcunun yaklaşık 975 bin euro avroluk kişisel gelir vergisini ödemediğini belirtiyor: 2015'te 466 bin euro ve 2016'da neredeyse 508 bin euro.

Ayrıca Başsavcılığın, bu süre içinde herhangi bir suç işlememesi şartıyla cezanın iki yıl süreyle ertelenmesi yönündeki teklifin de Başsavcılık ve Turan'ın avukatlarının desteklediği belirtildi.

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