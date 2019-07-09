Arda Turan'a Galatasaray yolu açıldı
Galatasaray’da adını duyuran Arda Turan ile Terim arasında buzlar eridi. Yönetim de yıldız oyuncunun geri dönmesine onay verdi.
Bir süredir yuvaya geri döneceği söylenen yıldız futbolcu konusunda son günlerde önemli gelişmelerin yaşandığı ortaya çıktı. Fatih Terim'in de Arda Turan'ın transferine onay vermesi yönetimi harekete geçirdi.
KIRGINLIKLAR GERİDE KALDI
Milli Takımı çalıştırdığı dönemde Arda ile kırgınlık yaşayan Terim'in eski öğrencisiyle buzları erittiği öğrenildi. Arda'nın G.Saray'a gelmeyi çok istediği ve gelişmeleri izlediği öne sürüldü.
BAŞAKŞEHİR GÖNDERMEK İSTİYOR
Bonservisi Barcelona'da olan Arda Turan'ın Başakşehir'le 1 yıllık kiralık sözleşmesi daha bulunuyor. Başakşehir'in yüksek bedeli nedeniyle Arda'yı göndermek istediği belirlendi.
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