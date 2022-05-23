Yeni yönetim ile birlikte Galatasaray'daki geleceği belli olacak olan Arda Turan için flaş bir iddia ortaya atıldı.

ATLETICO MADRİD ARDA'YI İSTİYOR

İspanyol basınının yaptığı habere göre 35 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu, 2011-2015 yılları arasında formasını giydiği Atletico Madrid, altyapı hocası olarak istiyor.

ÖNCELİĞİ GALATASARAY

Fakat Arda'nın önceliğinin ise Galatasaray olduğu öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun, Sarı-Kırmızılı ekipte geleceği belli olmadan herhangi bir karar vermeyeceği bilgisine ulaşıldı.

12 MAÇTA 297 DAKİKA OYNADI

Arda, 12 maçta toplamda 297 dakika sahne alırken, bir asist yaptı.