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Spor

Arda Turan'a İspanya'dan sürpriz teklif!

Arda Turan'a eski takımı Atletico Madrid'den sürpriz bir teklif geldi. İspanyol kulübü, Arda Turan'a altyapıda antrenör olarak görev vermek isterken, tecrübeli futbolcu önce Galatasaray'daki geleceğinin netleşmesini bekliyor.

Fanatik23 Mayıs 2022 Pazartesi 10:34 - Güncelleme:
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Yeni yönetim ile birlikte Galatasaray'daki geleceği belli olacak olan Arda Turan için flaş bir iddia ortaya atıldı.

ATLETICO MADRİD ARDA'YI İSTİYOR

İspanyol basınının yaptığı habere göre 35 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu, 2011-2015 yılları arasında formasını giydiği Atletico Madrid, altyapı hocası olarak istiyor.

ÖNCELİĞİ GALATASARAY

Fakat Arda'nın önceliğinin ise Galatasaray olduğu öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun, Sarı-Kırmızılı ekipte geleceği belli olmadan herhangi bir karar vermeyeceği bilgisine ulaşıldı.

12 MAÇTA 297 DAKİKA OYNADI

Arda, 12 maçta toplamda 297 dakika sahne alırken, bir asist yaptı.

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