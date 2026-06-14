İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Haziran 2026 Pazar / 29 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,2874
  • EURO
    53,6017
  • ALTIN
    6277.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda Turan'a Ukrayna'da büyük onur! Yılın teknik direktörü seçildi
Spor

Arda Turan'a Ukrayna'da büyük onur! Yılın teknik direktörü seçildi

Arda Turan, Shakhtar Donetsk'te gösterdiği başarılı performansın ardından Ukrayna Premier Lig'de yılın teknik direktörü seçildi. Genç teknik adam, lig şampiyonluğunun yanı sıra UEFA Konferans Ligi'nde yarı final başarısıyla da dikkat çekti.

AA14 Haziran 2026 Pazar 15:53 - Güncelleme:
Arda Turan'a Ukrayna'da büyük onur! Yılın teknik direktörü seçildi
ABONE OL

Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, Ukrayna Premier Lig'de yılın teknik direktörü ödülünü kazandı.

Ligin internet sitesindeki açıklamaya göre oylamada rakiplerini geride bırakan Arda Turan, 2025-2026 sezonunun en iyi teknik direktörü seçildi.

Oylamada LNZ Cherkasy'nin teknik direktörü Vitaliy Ponomaryov ikinci, Polissya'yı çalıştıran Ruslan Rotan ise üçüncü oldu.

Arda Turan yönetiminde geride kalan sezon Ukrayna Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi'nde ise yarı final oynama başarısı gösterdi.

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'un göbeğinde sollama faciası! 3 araç birbirine girdi: Sürücü sinir krizi geçirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.