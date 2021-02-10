İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2021 Çarşamba / 28 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0545
  • EURO
    8,562
  • ALTIN
    417.069
  • BIST100
    1547.11
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda Turan'a verilen cezaya Galatasaray'dan tepki: Türk futbol tarihinde bir ilktir
Spor

Arda Turan'a verilen cezaya Galatasaray'dan tepki: Türk futbol tarihinde bir ilktir

Galatasaray Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Arda Turan'a hakareti nedeniyle verilen 2 maçlık men cezası hakkında bir açıklama yaptı.

DHA10 Şubat 2021 Çarşamba 19:16 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 19:16
ABONE OL

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray Futbol A Takımı Kaptanı Arda Turan'a, kendi iradesi dışında telefonla çekilen ve kaynağı belirli olmadan sosyal medyaya servis edilen görüntüler gerekçe gösterilerek verilen iki maçlık kabul edilemez ceza Türk futbol tarihinde bir ilktir.

Kamuya kapalı özel alanda gerçekleşen; hakem, temsilci ve üst klasman temsilci raporlarında yer almayan, muhatabı belli olmayan eylem ve söyleme verilen ceza, genel hukuk kuralları, ceza hukuku ve aynı zamanda disiplin hukukuna aykırı olup, hukuki dayanaktan yoksundur.

Bu karar, içinde bulunduğumuz salgın hastalık döneminde toplumumuzun kahramanları olan sağlıkçılarımızın adı kullanılarak meşru olmayan yollarla stadyuma sokulan binlerce kişinin Galatasaray camiasına ettiği küfürlerle bir tutulması senaryosunun parçasıdır.

Galatasaray Spor Kulübü olarak, hukuka aykırı bu taraflı kararları alanlarla sonuna kadar mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyoruz."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.