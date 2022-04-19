Arda Turan'dan ağır fatura! Kimse bu kadarını beklemiyordu...

Galatasaray'da bu sezon sakatlığı yüzünden 35 maçı kaçıran Arda Turan, sarı-kırmızılı formayla aldığı kısa sürede de beklentilerin altında kaldı. Başarısız performansı ile sık sık tartışma konusu olan Arda Turan'ın Galatasaray'a maliyeti ise yıllık 8 milyon TL oldu.
Arda Turan, 2020'nin yazında geri döndüğü Galatasaray'da bir türlü isteneni veremedi. Sezon başından bu yana sergilediği başarısız performans ile tepki çeken tecrübeli oyuncu bu sezon sakatlığı yüzünden tam 35 maçı kaçırdı.
289 DAKİKANIN BEDELİ AĞIR OLDU
Sakatlıklardan bir türlü belini doğrultamayan ve yalnızca 289 dakika süre alan Arda Turan'ın Galatasaray'a faturası ise ağır oldu. 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu sarı-kırmızılılardan yıllık 8 milyon TL kazandı.
Bu sezon yalnızca 1 asistlik bir performans sergileyen Arda Turan'ın sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi önümüzdeki yaz sona eriyor. Galatasaray'da sözleşmesi bitecek olan deneyimli oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor.
Star Gazetesi