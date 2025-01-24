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Spor

Arda Turan'dan Ahmed kutucu için veda mesajı

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Galatasaray'a transfer olan Ahmed Kutucu için bir veda paylaşımı yaptı.

Haber Merkezi24 Ocak 2025 Cuma 00:42 - Güncelleme:
Arda Turan'dan Ahmed kutucu için veda mesajı
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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Galatasaray'a transfer olan Ahmed Kutucu için bir veda paylaşımı yaptı.

Arda Turan, açıklamasında, "Her şey için teşekkür ederiz. Muhteşem bir yolculuktu. Yolun açık olsun aslan kardeşim." sözlerini sarf etti.

Turan'ın bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Öte yandan Eyüpspor'un Ahmed Kutucu için transfer açıklamasında ise, "Transfer olduğu ilk günden itibaren kulübümüze büyük emekler veren, Süper Lig'e çıkmamızdaki büyük pay sahiplerinden biri olan Ahmed Kutucu'nun transferi hakkında Galatasaray ile anlaşmaya varılmıştır. Ahmed Kutucu'ya İkas Eyüpsporumuza vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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