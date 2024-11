Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, İspanyol AS gazetesinden Fernando Tavero'ya konuştu. Arda Turan, Eyüpspor'dan Atletico Madrid günlerine, teknik direktör olarak oyun anlayışından Türk yeteneklere kadar pek çok konuda gelen sorulara yanıt verdi.

"KENDİMİ GÖRDÜĞÜM YER..."

"Kendimi Atletico Madrid teknik direktörü olarak Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken görüyorum ama bu konular hakkında konuşmak için daha önümde uzun bir yol var. Atleti'nin ilk Şampiyonlar Ligi'ni kazanması gereken biri varsa o da Simeone'dir. Beni savunmaya ikna eden odur. Beni konfor alanımdan çıkaran ilk kişi. "

"EYÜPSPOR İLE TARİH YAZDIK"

Eyüpspor'da tarih yazıyorsun. İlk tam sezonunda şampiyonluk, Süper Lig'e yükselme?

- Evet, yarattığımız tarihten dolayı çok mutluyum. Her gün birlikte gelişiyor, öğreniyor ve eğleniyoruz. Kazansak da kaybetsek de bundan ders çıkarmaya çalışıyoruz. İlk sezonumuzda şampiyon olduk ve Super Lig'e yükseldik. Başından sonuna kadar unutulmaz duygularla dolu olağanüstü bir sezondu. Başından sonuna kadar çok özel bir hikayeydi! Şampiyonluğu bitime beş hafta kala kazandık. Futbolumuzu oynadık.

"OYUNUMUZDAN VAZGEÇMEYİZ"

Bu kadar hızlı ilerlemeyi bekliyor muydunuz?

- Sezon başında oyunculara şunu söyledim: "Güçlü ve zayıf yönlerimizi analiz ederek modern futbolun tüm gerekliliklerini sahaya yansıtacağız". Hala bunun arkasındayım. Dördüncü sıradayız ve sezon başında kimse bu performansı beklemiyordu. Yarın sıralama değişebilir; üst sıralara çıkabilir ya da daha alt sıralara düşebiliriz. Ama biz futbolumuzu oynamaktan ve her maçta daha iyiye gitmekten vazgeçmeyeceğiz. Süper Lig2de oyunun defansif ve ofansif yönlerini çok iyi uygulamamız gerekiyor. Ancak topa sahip olmaya dayalı oyunumuzdan vazgeçmeyeceğiz.

"PROFE ORTEGA'DAN HERKES ETKİLENİR"

Kendisi oyunculardan fiziksel olarak çok şey talep eden bir antrenör olarak biliniyor. İçinde Profesör Ortega'dan (Editör Notu: Atletico Madrid'in eski fitness antrenörü) bir şeyler var mı?

- Günümüz futbolunda atletik performans son derece önemli. Bugünün oyunu çok daha hızlı ve geçmişe göre çok daha fazla fiziksel performans gerektiriyor. En çok yatırım yaptığımız alanlardan biri de tam olarak bu, fiziksel performans. Sadece oyuncuların seviyesini yükseltmek için değil, aynı zamanda sakatlık riskini de en aza indirmek için. Peki Profe Ortega'dan nasıl etkilenmezsiniz? Amazon Prime belgeselimde bunu zaten anlatmıştım. Atletico de Madrid'deki ilk birkaç ay adaptasyon dönemiydi. Manzano'nun orada olması bana çok yardımcı oldu; sakin ve pozitifti. Ama sonra Simeone ve Profe Ortega gerçeğiyle yüzleştim (gülüyor). Profesör Ortega kendi alanında bir efsane. Elbette ondan öğrendiğim ve uygulamaya çalıştığım pek çok şey var. Yine de oyunculara ondan biraz daha az baskı yaptığımı düşünüyorum (yine gülüyor).

"SIMEONE BANA SAVAŞMAYI ÖĞRETTİ"

Ayrıca içinizde çok fazla Simeone olacak. Bunu zaman zaman söylemiştiniz.

- Kariyerim boyunca birçok üst düzey antrenörle çalıştım ve her birinden bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Simeone hem oyuncu hem de antrenör olarak kariyerimdeki en etkili isimlerden biri. Bir oyuncu olarak beni en çok zorlayan ve sınırlarımı zorlamam için beni motive eden kişi oydu. Beni konfor alanımdan çıkaran ilk kişiydi. Bana futbolun bireysel becerilerin ön plana çıktığı bir takım oyunu olduğunu öğretti. Bir röportajda birisi onu 'Arda'yı savunma yapmaya ikna eden koç' olarak tanımlamıştı. Bu doğru. Oyunu sadece ofansif açıdan değil, bir bütün olarak görmemi sağladı. Asist yapmak ve gol atmak bir oyuncu için en önemli şeyler ama Simeone bana savaşmanın, mücadele etmenin ve acı çekmenin önemini öğretti.

"SIMEONE'Yİ ARTIK DAHA İYİ ANLIYORUM"

Sizden tavsiye istiyor mu?

- Simeone inanılmaz çalışkan biri ve onun iş ahlakı beni derinden etkiledi. Bazen kendimi gece geç saatlerde antrenman tesislerinde maçları analiz ederken buluyorum ve o anlarda Simeone'yi daha iyi anlıyorum. Buluştuğumuzda sohbet ediyoruz ve onun düşüncelerini ve futbol mantığını dinlemek her zaman heyecan verici oluyor.

"SIMEONE, ENRIQUE, TERİM..."

O halde kariyerinizde sizi en çok etkileyen teknik direktör o muydu?

- Birlikte çalıştığım tüm antrenörlerden çok şey öğrendim. Savunmada Simeone'nin fikirlerinden ilham alıyorum. Ancak hücumda beni en çok Luis Enrique'nin etkilediğini söyleyebilirim. Fatih Terim'den de oyuncularla ilişkiler ve en stresli ve kritik anlarda çözüm bulma konusunda çok şey öğrendim. Birlikte çalıştığım antrenörlerin güçlü yönlerinden ilham almaya ve onları yorumlayarak kendi tarzımı yaratmaya çalışıyorum.

"SIMEONE'DEN ÖĞRENDİKLERİM..."

Peki Simeone'nin üzerindeki etkisi nedir?

- Taktiksel açıdan Simeone'den takımı konumlandırmak, kompakt olmak, birlikte gruplaşmak, pres yapmak, hatlar arasındaki pasları kesmek gibi konularda çok şey öğrendim.... Profe Ortega'yı ve sezon öncesi hazırlıklarını da unutamam! Duran top organizasyonunda Mono Burgos'u da unutamam. Bunların hepsi benim tarzıma yansıyor. Günümüzde futbol çok hızlı gelişiyor. Oyunun dinamizmi bazen sizi her maç için farklı yaklaşımlar geliştirmeye zorluyor. Bu yüzden uyum sağlamak ve gelişmeye devam etmek önemli. Geliştirmeye çalıştığım belirli futbol ilkelerim var ama aynı zamanda futbolun sürekli evrimine de ayak uydurmaya çalışıyorum.

"ENRIQUE'DEN ÖĞRENDİKLERİM..."

Peki Luis Enrique'den?

- Takımı konumlandırma, sıkı savunma hatlarına karşı çözümler üretme, alan açma ve şans yaratmak için komplikasyonlara tepki verme konusunda çok şey öğrendim.

"ATLETICO'DAKİ ARDA'YI TAKIMIMDA İSTERDİM"

Tüm bu öğrendiklerinizle birlikte, Arda Turan'ın antrenörü olsaydınız onu başlatır mıydınız?

- Hiç şüphesiz (gülüyor). Takıma ve kullandığımız taktiğe göre değişir ama elimden geleni yapardım. Özellikle de sahanın her iki tarafında da oynayabilen, güçlü ve zayıf yönlerini iyi bilen Atletico döneminin Arda Turan'ını. Çok değerli olurdu (gülümsüyor).

"KENDİMİ ATLETICO'DA HAYAL EDİYORUM"

Kendinizi gelecekte Atletico'yu çalıştırırken ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken görüyor musunuz?

- Elbette kendimi öyle görüyorum. Çok başarılı olmak istiyorum. Ama bu kadar büyük bir şeyi hayal edebilmem için daha önümde uzun bir yol var. Öğreniyorum ve büyüyorum. Bence başarıyı sürdürmek en az başarmak kadar önemli. En iyi senaryo, bir Atletico efsanesi olarak Simeone'nin ilk Şampiyonlar Ligi'ni kazanması olurdu. Bir gün kulüpten ayrıldıktan sonra Cholo'nun başarılarına yaklaşmayı hayal etmek bile son derece heyecan verici. Bakalım hayat bize neler gösterecek.

"İMKANSIZ GÖRÜLEN ŞEYLERİ BAŞARDIK"

Futbolculuk döneminize dönecek olursak, Atlético'da önemli bir oyuncu olduktan sonra Barcelona'ya gittiniz.

- Atletico Madrid'de imkânsız gibi görünen şeyleri başardık. Avrupa Ligi'ni, Süper Kupa'yı kazandık ve tarihin en güçlü Real Madrid ve Barcelona'sına karşı ligi kazandık. İnanılmaz bir Atlético de Madrid kültürü yarattık. Hikâyemi orada tamamladığımı hissettim. Bu yüzden Barcelona'ya gitmeye karar verdim. Tarihi ve imajıyla dünyanın en büyük kulüplerinden biri.

"BARCELONA HARİKAYDI"

Griezmann Barça'ya gittiği için pişman olduğunu söylüyor mu?

- Verdiğim karardan ve Barcelona'da oynamış olmaktan gurur duyuyorum. Sadece takımın nasıl olduğunu değil, aynı zamanda saha dışında da ne kadar harika olduğunu anlayabildim. Atletico'dan sonra farklı takım arkadaşları ve farklı bir futbol felsefesiyle uyum sağlamam gerektiğini biliyordum. Cezam nedeniyle altı ay oynayamadım. Ama özellikle Barcelona'daki ikinci sezonumda çok şey kattığımı düşünüyorum. Luis Enrique benden en iyi şekilde nasıl yararlanacağını biliyordu. Ne de olsa o zamanın muhtemelen en iyi hücum takımına katılmıştım.

"BARÇA; PİŞMANLIĞIM YOK"

Çok fazla rekabet vardı.

- Luis Enrique ayrıldığında senaryo değişti. Kariyerim boyunca iletişim kurabildiğim ve bağlantı kurabildiğim antrenörlerle hep başarılı oldum. Luis Enrique'den sonra bu bağ ortadan kalktı. Ama geriye dönüp baktığımda hiç pişmanlık duymuyorum. Hiçbir zaman yanlış bir karar verdiğimi düşünmedim. Barcelona formasını giymek hâlâ büyük bir gurur kaynağı.

"O SİNİRLE KRAMPONU FIRLATTIM"

Atleti'de sayısız anı bıraktı ama ona kramponunu yardımcı hakeme fırlattığın o olayı hatırlatmalıyım.

- Simeone, 2015 Kral Kupası'nda Barça'ya karşı oynadığımız o maçın devre arasında bize şunları söylemişti: "Benim takımım böyle kaybetmez. Eğer kaybedeceksek bu savaşarak ve mücadele ederek olsun" demişti. Harika bir maçtı. Eğer tekrarını izlerseniz birinin topuğuma bastığını ve kramponumun çıktığını görebilirsiniz. O anda, çok fazla adrenalinle, faulü çalmayan yan hakeme doğru fırlattım.

"GERİYE DÖNÜP BAKMAK GÜZEL"

Hala hatırlıyorsun.

- İyi miydi? Tabii ki değildi. Haksızlığa tepki vermek iyidir ama bunu benim yaptığım gibi yapmak zorunda değilsiniz (gülüyor). Daha sonra Gil Manzano ile Galatasaray maçında karşılaştım. Bu konuda sohbet ettik ve gülüştük. Geçen ay İspanya'yı ziyaret ettiğimde onunla tekrar karşılaştım ve X'te "İyi şanslar" mesajıyla bir fotoğraf paylaştım. Geriye dönüp bakmak ve gülmek güzel.

"ATLETI'Yİ HEP DESTEKLİYORUM"

Ertesi gün Lille'e karşı Atletico'yu desteklemeye gittiniz. Bu Atleti, sizinkiyle rekabet edebilir mi?

- Her dönemin kendine has bir tarzı vardır. Futbol son on yılda çok değişti. Bu yüzden iki takım arasında doğrudan bir karşılaştırma yapmak adil olmaz. Ama sadece Lille maçında değil, Atleti'yi her zaman destekliyorum (gülüyor). Buraya her geldiğimde kendimi evimde hissediyorum. Her zaman çok iyi karşılanıyorum. İnsanların burada başardıklarımızı ve imza attığımız başarıları unutmamış olması inanılmaz. Bana gösterdikleri minnettarlık gerçek bir gurur kaynağı.

"ATLETICOLULAR HALA BENİ HATIRLIYOR"

Hala çok fazla Ardaturanista (Editör Notu: Atletico Madridli Arda Turan hayranları) var.

- Lille ile oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçına gitmeden önce Gençler Ligi maçındaydım. Taraftarlarla sohbet edebildim ve onlarla fotoğraf çektirebildim. Yaşadığımız o anların hala insanların hafızalarında olması harika. Atletico her zaman olduğu gibi çok kaliteli bir kadroya sahip. Ve tabii ki teknik direktörleri Simeone. La Liga'da çok iyi gidiyorlar. Bu yıl Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatıyla birlikte birçok takım uyum sağlama sürecinde. Atletico'nun da başarılı olacağını düşünüyorum.

"ARDA GÜLER BENİ GEÇECEK, EMİNİM"

Son olarak, genç Türk yeteneklerden biri olan Arda Güler hakkındaki görüşlerinizi öğrenmek istiyorum.

O çok özel bir yetenek. Eşsiz niteliklere sahip. Beni geçeceğine eminim. Önünde uzun yıllar var. Yeteneğini oynadığı seviyenin gerçekleriyle birleştirdiğinde ve adaptasyon sürecini tamamladığında çok daha büyük başarılara imza atacağını düşünüyorum