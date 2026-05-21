Shakhtar Donetsk ile ilk yılında Ukrayna Ligi şampiyonluğu yaşayan Arda Turan'ın Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında yer aldığı iddia edildi.

Shakhtar Donetsk'in Kolos ile oynadığı maçın ardından basın toplantısında Arda Turan'a Beşiktaş iddiaları soruldu.

Arda Turan, iddialara cevap verdi.

Beşiktaş ile anılmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Arda Turan, "Beşiktaş gibi bir büyük takımla ismimin anılması benim için bir onur, gurur. Ancak yönetimimizle birlikte büyük hayaller kurduk. Geleceğim oldukça açık." dedi.