Arda Turan'dan çarpıcı Galatasaray itirafı!

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Atletico Madrid günleri hakkında UEFA TV'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arda Turan, Eyüpspor ile gerçekleştirmek istediği hedefi de dile getirdi.

'GOLÜ ATINCA KAYBETMEMİZ ZORDU'

'Güzel bir hikayeydi. İlk günden Avrupa Ligi'ni kazanabileceğimize inanıyordum. Ve öyle de oldu. Mücadele eden iyi bir takımdık. Golü attığımız zaman maçları kaybetmek artık bizim için çok zordu. O yüzden hep kazanmak için büyük avantaj sağlıyorduk.'

'GOL ATTIĞIM MAÇ ÇOK ZORDU'

'Grupta Celtic maçları çok zordu. Deplasmandaki benim gol attığım Celtic maçı kolay bir maç değildi.'

'GÜZEL BİR SERÜVENDİ'

'Finalde Bielsa'nın Bilbao'suna karşı oynamıştık. O şu anda da hala çok etkili olan Bilbao takımının temelleri atılıyordu. Muniain, Javi Martinez gibi isimler vardı. Onları da Bükreş'te Falcao'nun etkili oyunuyla yendik. Hepimiz iyi oynamıştık. 3-0 kazanmıştık ve güzel bir serüvendi.'

'KUPA ÇOK AĞIRDI'

'UEFA Kupası dedikleri kadar ağırmış. Kaldırılması zor bir kupaydı'

'ATLETICO MADRID EFSANESİYİM'

'Hala daha o günleri hatırladığımda çok duygulanırım. Çünkü o çok uzun ve zorlu bir yolculuk. Galatasaray'da doğdum büyüdüm orada yetiştim ama kendimi bir Atletico Madrid efsanesi olarak görüyorum Galatasaray'dan önce.'

'ÇOK NEZAKETLİ DAVRANIŞTI'

'Simeone İstanbul'a da sağ olsun ziyarete de geldi. Benim için çok nezaketli bir davranıştı çünkü oyuncularıma sahaya kadar inip tek tek ellerini sıkıp onlara bir konuşma yaptı.'

'SIMEONE'NİN TAKTİKLERİ AKLIMA GELİR'

'Ne zaman hatırlasam Simeone'nin bize verdiği özel taktikleri özel mücadele hep aklıma gelir. Şuna inanırım ve oyuncularıma da hep şunu söylerim; hangi sistemi oynarsanız oynayın, hangi taktikle oynarsanız oynayın oyunun temeli bire bire, temasa ve coşkuya dayanır. Eğer temasa ve bire bire hazır değilseniz hiçbir sistem geçerli değildir. Bu da sokağın temeline iner. Küçükken oynadığımız çalım, birebir mücadele, topu kaybetmeme... Eğer bunu yapabilirsiniz dünyadaki öteki sistemleri, nasıl oynayacağımızı, savunma yapacağımızı, karşılayacağımızı tartışabiliriz."

'HAYALİM EYÜP'TE AVRUPA MAÇI'

'Çok hayalperest biriyimdir. Hedefimiz hemen lige çıkmak. Sonrasında da en kısa süre içerisinde bu güzel semte Avrupa'da bir maç oynatmak istiyoruz.'