4 Eylül 2025 Perşembe
Spor

Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı

Shakhtar Teknik Direktörü Arda Turan, Türk futbolunun önemli isimlerinde Fatih Terim'in doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı.

4 Eylül 2025 Perşembe 12:16
Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı
ABONE OL

Türk futbolunun önemli isimlerinden teknik direktör Fatih Terim, bugün 72 yaşına girdi. Başta Galatasaray olmak üzere spor camiasından pek çok kişi tecrübeli hocanın doğum gününü kutlarken, Arda Turan da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

2 FOTOĞRAF, 1 METİN

Shakhtar Teknik Direktörü Arda Turan, Fatih Terim için paylaştığı gönderide 2 fotoğrafa yer verirken, Fatih Terim'in doğum gününü, "En iyisinden öğrenirken. Canım hocam nice senelere Allah seni başımızdan eksik etmesin. Hayalim, Hayatım, Yolum." ifadelerini kullanarak kutladı.

İşte o fotoğraflar:

