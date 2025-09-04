Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı

Türk futbolunun önemli isimlerinden teknik direktör Fatih Terim, bugün 72 yaşına girdi. Başta Galatasaray olmak üzere spor camiasından pek çok kişi tecrübeli hocanın doğum gününü kutlarken, Arda Turan da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

2 FOTOĞRAF, 1 METİN

Shakhtar Teknik Direktörü Arda Turan, Fatih Terim için paylaştığı gönderide 2 fotoğrafa yer verirken, Fatih Terim'in doğum gününü, "En iyisinden öğrenirken. Canım hocam nice senelere Allah seni başımızdan eksik etmesin. Hayalim, Hayatım, Yolum." ifadelerini kullanarak kutladı.

İşte o fotoğraflar: