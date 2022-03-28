Arda Turan'dan Galatasaray'a ağır darbe! Akıllara durgunluk veren rakam

Galatasaray'da Arda Turan sezon başından bu yana sergilediği başarısız performans ile tepki çeken isimlerden biri olmuştu. Sarı-kırmızılılarda yıllık olağan genel kurulda başkan Burak Elmas döneminde transferlere ödenen ücretlerin açıklanmasının ardından Arda Turan, maaşıyla gündem oldu.

ARDA TURAN, HÜSRANA UĞRATTI

Arda Turan, sarı-kırmızılı formayla sergilediği performansla hayal kırıklığına uğrattı. Bu sezon yalnızca 9 resmi maçın 2'sinde ilk 11'de yer alan Arda Turan, 1 golle takımına katkıda bulunabildi. Deneyimli oyuncu yeni teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde ise son 10 lig maçında yalnızca 12 dakika forma şansı buldu.

ARDA TURAN'IN GALATASARAY'A FATURASI AĞIR OLDU

Galatasaray'ın 2020 yazında İspanya La Liga ekibi Barcelona'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Arda Turan'ın sarı-kırmızılılara faturası ağır oldu. Galatasaray'ın olağan genel kurul toplantısında başkan Burak Elmas döneminde transferlere ödenen ücretler açıklandı. Açıklanan rakamlara göre takımda en yüksek maaşı alan oyuncuların arasında 8 milyon TL ile Arda Turan da yer aldı.

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Arda Turan'ın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi bu yaz sona erecek. Galatasaray'da 35 yaşındaki deneyimli oyuncu ile sezon sonu yolların ayrılması bekleniyor.