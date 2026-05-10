İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2026 Pazar / 24 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4098
  • EURO
    53,5661
  • ALTIN
    6875.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda Turan'dan Galatasaray'a teşekkür mesajı
Spor

Arda Turan'dan Galatasaray'a teşekkür mesajı

Galatasaray, Shakhtar Donetsk ile Ukrayna'da şampiyonluk yaşayan eski kaptanı Arda Turan için kutlama paylaşımı yaptı. Genç teknik adam da sarı-kırmızılı kulübün mesajına “Ben de güzel ailemin şampiyonluğunu kutluyorum” sözleriyle karşılık verdi.

HABER MERKEZİ10 Mayıs 2026 Pazar 19:41 - Güncelleme:
Arda Turan'dan Galatasaray'a teşekkür mesajı
ABONE OL

Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile Ukrayna'da şampiyon olmayı başardı.

Galatasaray, genç teknik adamın bu başarısını kutladı. Sarı-kırmızılıların paylaşımında, "Eski kaptanımız Arda Turan'ı, FC Shakhtar Donetsk ile Ukrayna Premier Ligi şampiyonluğunu kazanması dolayısıyla tebrik ederiz." ifadeleriyle birlikte alkış ve kalp emojileri de yer aldı.

Arda Turan da Galatasaray'ın paylaşımının ardından, "Ben de güzel ailemin şampiyonluğunu kutluyorum. Nice başarılara." paylaşımı yaptı ve bu paylaşımına sarı-kırmızı kalp emojileri ekledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Ehliyeti kaptırdı, polise yakalandı! Alkollü kadın sürücü ortalığı birbirine kattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.