Arda Turan'dan Galatasaray'a teşekkür mesajı

Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile Ukrayna'da şampiyon olmayı başardı.

Galatasaray, genç teknik adamın bu başarısını kutladı. Sarı-kırmızılıların paylaşımında, "Eski kaptanımız Arda Turan'ı, FC Shakhtar Donetsk ile Ukrayna Premier Ligi şampiyonluğunu kazanması dolayısıyla tebrik ederiz." ifadeleriyle birlikte alkış ve kalp emojileri de yer aldı.

Arda Turan da Galatasaray'ın paylaşımının ardından, "Ben de güzel ailemin şampiyonluğunu kutluyorum. Nice başarılara." paylaşımı yaptı ve bu paylaşımına sarı-kırmızı kalp emojileri ekledi.