Arda Turan'dan Hakan Çalhanoğlu'na destek mesajı

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'ye mağlup olan Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na teknik direktör Arda Turan'dan da destek mesajı geldi.

Ukrayna ligi ekiplerinden Shaktar Donestk'in başına geçen teknik direktör Arda Turan, milli futbolcu için destek mesajı paylaştı.

"SENİNLE GURUR DUYUYORUM"

Arda Turan, yaptığı paylaşımda milli futbolcuya destek verirken, "Seninle gurur duyuyorum. Her zaman bizi en üst seviyede temsil ettiğin için teşekkür ederim kardeşim." ifadelerini kullandı.