Arda Turan'dan hakem kararına sert tepki

Ukrayna Premier Ligi'nin ikinci haftasında Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda Karpaty Lviv'e konuk oldu.

Üç kez öne geçtiği karşılaşmada 90+1. dakikada gol yiyen Shakhtar, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

ARDA TURAN KARARA ÇILDIRDI

Karşılaşmanın 28. dakikasında Hakem Mykola Balakin, Shakhtar futbolcusu Azarovi'ye bir pozisyonun ardından sarı kart gösterdi. Arda Turan kararın ardından çılgına döndü.

4. HAKEME SERT ÇIKIŞ

Balakin, Arda Turan'ın tepkisi sonrası saha kenarına kadar geldi. Arda Turan'a aşır itirazından dolayı sarı kart gösterdi. Turan'ın söz konusu sekansta 4. hakeme İngilizce olarak, "Kapa çeneni" dediği duyuldu.

Arda Turan, Ukrayna Ligi'nde 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik ile 4 puan topladı.