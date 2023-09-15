Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan, İspanyol basınından Marca'ya açıklamalarda bulundu.

Futbolculuk döneminde elde ettiği başarıların daha fazlasını antrenör olarak başarmak istediğini belirten Arda Turan, "Futbol hayatımın en önemli parçasıydı. Çocukluğumdan beri başarılarımı, mutluluklarımı ve hayallerimi ona borçluyum. Bütün duyguları yaşadım ama antrenmanlara başladığımda bunun bambaşka bir dünya olduğunu gördüm. Her şeye yeniden başlıyorum. Amacım, futbolcu olarak başardıklarımın daha fazlasını başarmak. Tüm tecrübelerimi buraya getirmek istiyorum. Kariyerim boyunca çok önemli antrenörlerle çalıştım ve herkesten çok şey öğrendim. Artık bu tecrübelerimi futbolcularıma aktarmanın zamanı geldi. Bu uzun bir yol, öğrenilecek çok şey, kazanılacak çok deneyim var. Mutluyum, umarım böyle devam eder." ifadelerini kullandı.

"GEÇEN YIL BU ANLAMDA ÇOK FAYDALI OLDU"



Geçtiğimiz sezonun son bölümünü değerlendiren Arda Turan şunları söyledi, "Sisteminizi oyunculara anlatmak ve felsefenizi adapte etmek için biraz zamana ihtiyacınız var. Ligin bitimine çok az zaman kalmış olsa da geçen yıl bu anlamda çok faydalı oldu. Kulübü tanıma ve tanıma süreciydi. Çok iyi hazırlandık, yeni oyuncular katıldı ve çok çabuk adapte oldular. Herkesin mutlu olduğu, eğlendiği, öğrendiği ama sonuna kadar mücadele ettiği bir grup oluşturmak istiyorum. Atletico her zaman kalbimde olacak, gelecekte ne olur bilmiyorum ama ilk hedefim Eyüpspor'un hayallerini gerçeğe dönüştürmek."

"BÜTÜN BUNLARI HAYATIMIN SONUNA KADAR HATIRLAYACAĞIM"



Atletico Madrid'de forma giydiği günlere ilişkinse Arda Turan, "Atletico'nun hayatımda her zaman çok özel bir yeri oldu. İlk yurt dışı deneyimimdi, aile olduk, elde ettiğimiz başarılar... Bütün bunları hayatımın sonuna kadar hatırlayacağım. Orada sadece başarılar elde etmedim. Aynı zamanda çok güzel anılar da biriktirdim. Beni stadyumda karşılayıp plaket verdikleri günü asla unutmayacağım. Beni onurlandırdılar. O gün bir kez daha hatırladım ki sadece dünyanın en iyi takımlarından birinde oynamadım. Çok özel bir ailenin parçasıydım."

Arda Turan, Atletico Madrid'e transfer olan Çağlar Söyüncü ve Avrupa'da forma giyen Türk futbolcularla ilgili, "Benden önce Türk futbolunda Avrupa'da başarılara imza atmış çok yetenekli isimler vardı. Biz onların açtığı yolu takip ettik. Şu anda bizi Avrupa'da temsil eden birçok isim var. Eminim ki onlar bizim yaptıklarımızdan çok daha iyisini yapacaklardır. Çağlar da çok yetenekli. Sadece yeteneğiyle değil, karakteriyle ve futbol sevgisiyle de fark yaratacak bir oyuncu. Atletico'nun onun için doğru yer olduğunu düşünüyorum. Çok şey öğrenecek." dedi.