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Spor

Arda Turan'dan ilk açıklamalar!

Altay karşısında aldığı galibiyetle Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Eyüspor'da teknik direktör Arda Turan ve başkan Murat Özkaya açıklamalarda bulundu.

7 Nisan 2024 Pazar 18:27 - Güncelleme:
Arda Turan'dan ilk açıklamalar!
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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Süper Lig'e çıkmayı garantilemelerinin ardından konuştu.

Arda Turan, açıklamasında, "Her zaman başkanım bana çok güvendi. NBA'de şampiyon olunca kulüp sahipleri kupayı kaldırıyor. En çok hak eden o. Her şey için teşekkür ediyorum." dedi.

İstanbul ekibinin başkanı Murat Özkaya ise, "Siz Türkiye'de yeni bir hocanın gelişini görüyorsunuz. Dünya üzerinde bizim gururumuz olacak. Ben, kulübüm ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Ondan bir istediğim daha var, Dünya Kupası'nı kaldırmasını istiyorum. Biz birlikte Avrupa Kupası kaldıracağız." sözlerini sarf etti.

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