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Spor

Arda Turan'dan ilk maçında farklı galibiyet

Arda Turan, Shaktar'ın başındaki ilk resmi maçına UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda Tampereen karşısında çıktı. Turan'ın öğrencileri rakibini 6-0 mağlup etti.

Haber Merkezi10 Temmuz 2025 Perşembe 23:04 - Güncelleme:
Arda Turan'dan ilk maçında farklı galibiyet
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UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turunda Arda Turan'ın yönettiği Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Finlandiya ekibi Tampereen'i konuk etti.

Turu geçenin temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi olacağı eşleşmenin ilk maçında Shakhtar Donetsk, Tampereen'i 6-0 mağlup etti.

Ukrayna temsilcisine galibiyet getiren golleri 26 ve 48. dakikalarında Alisson Santana, 43. dakikada Kaua Elias, 74. Dakikada Kevin, 88. Dakikada Pedrinho ve 90. Dakikada Newerton kaydetti.

Eşleşmenin rövanş maçı 17 Temmuz Perşembe günü Finlandiya ekibi Tampereen'in sahasında oynanacak. Turu geçen takım 2. Eleme Turunda Beşiktaş'ın rakibi olacak.

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