15 Ağustos 2025 Cuma / 21 Safer 1447
  Arda Turan'dan kırmızı kart açıklaması! ''Oyuncumun hakkını savunurum''
Arda Turan'dan kırmızı kart açıklaması! ''Oyuncumun hakkını savunurum''

Panathinaikos ile oynanan Avrupa Ligi maçında hakeme yönelik tepkisi sonrası kırmızı kart gören Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, açıklamalarda bulundu. Oyuncularının haksız kart görmesine sessiz kalmayacağını belirten Arda, “Haklarını savunmak zorundayım ve bunu yapacağım.” dedi.

Haber Merkezi15 Ağustos 2025 Cuma 13:47 - Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Shakhtar Donetsk, penaltı atışları sonucunda Panathinaikos'a 4-3 mağlup oldu ve Avrupa Ligi'nden elendi.

Karşılaşmada Arda Turan'ın kırmızı kart görmesi gündem oldu.

Gördüğü kırmızı kart hakkında konuşan Türk teknik direktör, "Gördüğüm kırmızı kart için üzgünüm ve özür dilerim. Ama altını kalın çizgilerle çizmek istediğim bir şey var: Eğer oyuncularımdan biri haksız bir kart görüp bu seviyedeki bir maçta oyundan atılırsa, onun hakkını savunmak zorundayım. Ve bunu yapacağım."

Arda Turan, geleceğe umutla bakacaklarını belirterek, "Bu takımı çok seviyorum. Shakhtar'ın bir parçası olmayı çok seviyorum. Gittiğimiz her yerde bizi sevgiyle karşılayan Ukraynalı taraftarlarımızı çok seviyorum. Bazen yolun başlangıcı acı verici olabilir ama geleceğe umutla bakmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Konferans Ligi'ndeki yolculuğumuza devam ediyoruz. Her zaman söylediğim gibi: Tek takım, tek aile." ifadelerini kullandı.

