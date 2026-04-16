Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde AZ Alkmaar ile oynanacak rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Türk teknik adam, karşılaşmanın zorluk derecesine dikkat çekerek takımının hazır olduğunu vurguladı.

Yarın kendilerini zor bir maç beklediğini söyleyen Arda, "Hollanda futbol kültürüne ve AZ'ye büyük saygı duyuyorum. Zor bir maç olacak ama mental olarak hazırız" ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden genç teknik adam, "90 dakika içinde ne olacağını bilemezsiniz. Her senaryoya hazır olmalıyız. Böyle bir durum yaşanırsa çözüm bulmak zorundayız" şeklinde konuştu.

"BAHANE OLAMAZ"

Son olarak takımın yorgun olup olmadığı şeklinde gelen bir soruya Arda Turan, net bit cevap verdi. Yorgun olduklarını ifade eden genç taktisyen, "Evet, yorgunuz ama yarın böyle olmayacağız. Yarı finale çıkmak istiyorsak her şeyi yapmalıyız. Yorgunluk bir mazeret olamaz." dedi.