İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2026 Perşembe / 29 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7683
  • EURO
    52,9334
  • ALTIN
    6950.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda Turan'dan Konferans Ligi maçı öncesi açıklama: Zor bir maç olacak ama mental olarak hazırız
Arda Turan'dan Konferans Ligi maçı öncesi açıklama: Zor bir maç olacak ama mental olarak hazırız

UEFA Konferans Ligi'nde AZ Alkmaar ile karşılaşacak Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan maç öncesi açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ16 Nisan 2026 Perşembe 10:01
ABONE OL

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde AZ Alkmaar ile oynanacak rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Türk teknik adam, karşılaşmanın zorluk derecesine dikkat çekerek takımının hazır olduğunu vurguladı.

Yarın kendilerini zor bir maç beklediğini söyleyen Arda, "Hollanda futbol kültürüne ve AZ'ye büyük saygı duyuyorum. Zor bir maç olacak ama mental olarak hazırız" ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden genç teknik adam, "90 dakika içinde ne olacağını bilemezsiniz. Her senaryoya hazır olmalıyız. Böyle bir durum yaşanırsa çözüm bulmak zorundayız" şeklinde konuştu.

"BAHANE OLAMAZ"

Son olarak takımın yorgun olup olmadığı şeklinde gelen bir soruya Arda Turan, net bit cevap verdi. Yorgun olduklarını ifade eden genç taktisyen, "Evet, yorgunuz ama yarın böyle olmayacağız. Yarı finale çıkmak istiyorsak her şeyi yapmalıyız. Yorgunluk bir mazeret olamaz." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Hedefleri tam isabetle vurdu! ROKETSAN'ın yeni gücü: KARAOK

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.