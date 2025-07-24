UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda deplasmanda Beşiktaş'ı 4-2 yenen Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

"OYUNDAN ÇOK MEMNUNUM"

Mücadeleyi değerlendiren Türk hoca, "Oyundan çok memnunum. İstediğimiz birçok şeyi yaptık." dedi.

"İNÖNÜ'DE KAZANINCA İNSAN MUTLU OLUYOR"

Açıklamalarında devam eden Arda Turan, "Oyunu çok iyi oynarken, basit bir penaltı verdik, yine çok iyi oynarken gol yedik. Daha dikkatli olabilirdik. İnönü'de kazanınca insan mutlu oluyor tabii. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bugün taktiksel olarak iyi oynadık ama daha iyi savunma yapmalıyız. Daha üst seviyeye gitmek için bunları geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Henüz biten bir şey olmadığını söyleyen Turan, "Daha biten bir şey yok. Beşiktaş, çok büyük bir kulüp. Misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. İlk taraf için memnunum ama hataları geliştirmeye çalışacağız. Bu kadar iyi oynayıp bu kadar basit hata yapmamalısınız." açıklamasında bulundu.

"BEŞİKTAŞ'IN MAÇLARINI İZLEDİK"

Maçtan önce Beşiktaş'ın maçlarını izlediklerini dile getiren Arda Turan, "Beşiktaş'ın bütün maçlarını tek tek izledik. Hepsinde neler yapabileceklerini analiz ettik. Biz daha ziyade Beşiktaş'ın topa sahip olmasına izin vermemeye çalıştık. Çünkü burası zor bir stat. Bu yüzden topa sahip olmak çok önemli. Beşiktaş, anları doğru oynayan bir takım. Bunlardan dolayı sıkıntı yaşadık. Çok detay yaptığımız için bu hatalara üzülüyorum. Devam edip gelişeceğiz. Biz gelecek için oynayan bir takımız" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'I ELEMEK İSTİYORSAK..."

Rövanş maçı ile ilgili konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Beşiktaş'ı elemek istiyorsak daha iyi olmalıyız ikinci maçta. Oyundan memnunum ama yeterli değil." dedi.