  • Arda Turan'dan maç sonu rehavet uyarısı: Darmadağın oluruz
Spor

Arda Turan'dan maç sonu rehavet uyarısı: Darmadağın oluruz

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Az Alkmaar'ı 3-0 mağlup eden Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan, maç sonu açıklamalarıyla gündeme damgasını vurdu. Arda, Hollanda'daki rövanş karşılaşması öncesi rehavete kapılmamaları gerektiğini söyleyerek, 'Bizi öldürecek şey kibirdir. Eğer herhangi bir yumuşama, rahatlama olursa darmadağın oluruz.' dedi.

HABER MERKEZİ10 Nisan 2026 Cuma 14:04
Arda Turan'dan maç sonu rehavet uyarısı: Darmadağın oluruz
Arda Turan'ın başında olduğu Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Az Alkmaar'ı 3-0 mağlup etti. Ukrayna'daki savaş ikliminde Shakhtar Donetsk ile adeta bir başarı hikayesi yazan Turan, karşılaşma sonrası dikkat çeken ifadeler kullandı. Turan'ın açıklaması şöyle:

"Bizi öldürecek şey kibirdir. Eğer herhangi bir yumuşama, rahatlama olursa darmadağın oluruz. Bu bizim için hiç doğru olmaz. AZ Alkmaar çok zorlu bir rakip. Kibirli olmamalıyız, mütevazi olmalıyız. 0-0 gibi orada da kazanmak için oynamalıyız. Çünkü karşımızda çok iyi organize olmuş bir futbol kültürü var ve buna saygı duymalıyız. Bu gece onlar şanssız bir gece geçirdiler, biz biraz daha şanslıydık."

Arda Turan'ın açıklamasında "Bizi öldürecek şey kibirdir" kısmı öne çıkan bölüm oldu. Bazı futbolseverler sosyal medyada bu sözü alıntılarken, Arda Turan'ın başarılı performansı alkış topladı.

