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  • Arda Turan'dan Muslera'ya müthiş jest! Fernando Muslera Süper Lig tarihine geçti
Spor

Arda Turan'dan Muslera'ya müthiş jest! Fernando Muslera Süper Lig tarihine geçti

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, 7 ay sonra sahalara döndü. Muslera, üst üste 10 sezon aynı takımın formasıyla Süper Lig maçına çıkan ilk yabancı oyuncu oldu. Öte yandan kaptan Arda Turan, kaptanlık bandını Muslera'ya vererek yıldız oyuncuya jest yaptı.

20 Ocak 2021 Çarşamba 18:57 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 19:06
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Galatasaray'da Fernando Muslera, Denizlispor maçıyla birlikte 7 ay sonra sahalara geri dönüş yaptı.

Fernando Muslera, üst üste 10 sezon aynı takımın formasıyla Süper Lig maçına çıkan ilk yabancı oyuncu oldu.

"BİRAZ ZAMANA İHTİYACIM OLACAK"

Sahalara geri dönüşü hakkında konuşan Muslera, "Galatasaray benim ikinci evim oldu. Galatasaray'ı çok seviyorum. Geri dönüyorum." dedi.

Fernando Muslera sözlerini, "Yine her zaman olduğu gibi maksimumu vermek istiyorum. Kuşkusuz önceki Muslera olmak için biraz zamana ihtiyacım olacak ama içimdeki oynama isteği çok fazla. O yüzden bu süreçte sahaya dönebilmek için çok fazla fedakarlık yaptım" ifadeleriyle tamamladı.

ARDA'DAN MUSLERA'YA JEST

Fatih Terim ise Muslera'nın geri dönüşü hakkında "Arda soyunma odasında kaptanlık bandını çıkarıp Muslera'ya vermiş. Güzel bir jest yapmış. Onun sevincini yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

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