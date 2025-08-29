Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi play-off turunda Servette'yi 1-1 biten ilk maçın rövanşında deplasmanda 2-1 mağlup etti. Geriden gelerek galibiyete uzanan Shakhtar Donetsk'te zafer golünü 113. dakikada Elias kaydetti.

2. uzatma devresinde gelen galibiyet golüyle büyük sevinç yaşayan Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan maç sonu yaptığı açıklamada Servette ile ilgili gelen soruya yaptığı çıkışla dikkat çekti.

Arda Turan'a İsviçre medyası tarafından, "Konferans Ligi'nin ana sahnesinde yarışacaksınız ve sizi bunun için tebrik etmek istiyorum. Mevcut oyuncularla mı devam edeceksiniz yoksa yeni transferler mi yapacaksınız? Servette, bence çok zor bir takım değil, ancak ana sahnede rakipler çok daha güçlü olacak. Bu kadro hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusu soruldu.

Rakibin kolay olduğunu reddeden Turan ise bu soruya, "Servette'in bu elemelere nereden geldiğini biliyor musunuz? Şampiyonlar Ligi'nden. Bence harika bir teknik direktörleri var. Bugün şiddetli yağmurda taraftarlarının desteğiyle harika bir savunma yaptılar. Az önce söylediklerinize katılmıyorum." cevabını verdi.

A Milli Takım'dan örnek veren Arda Turan, "Euro 2008 elemelerinde Malta'ya puan kaybettik ve Andorra'ya karşı çok zor bir galibiyet aldık. Futbolda doğru şeyleri yapmazsanız kazanamazsınız." ifadelerini kullandı.

Turan son olarak, "Ilves'e karşı ilk maçımızda 6-0 kazandık, ikinci maçta ise kazanamadık. Rakibe gerçekten saygı duyuyorum ve sahadaki stratejileri iyiydi, ancak bazen futbol acımasız olabiliyor. Bu yüzden söylediklerinize katılmıyorum. Bugün harika bir iş çıkardığımızı düşünüyorum ve oyuncularımla gurur duyuyorum. Servette ve koçlarına gelecekte başarılar diliyorum çünkü bu, koçlarıyla birlikte çok saygı duyduğumuz bir takım. Seviye açısından, bugünkü maç aynı zamanda Şampiyonlar Ligi elemeleri olarak da adlandırılabilir." şeklinde konuştu.