Arda Turan'dan şampiyonluk sözleri ''Taraftarlarımıza armağan ediyorum''

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Başarılı teknik adam maç sonrası yaptığı açıklamada oyuncularına, taraftarlara ve Ukrayna halkına teşekkür etti.

HABER MERKEZİ10 Mayıs 2026 Pazar 23:23
Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti Genç teknik adam maç sonrası yaptığı açıklamalarla hem takımına hem de Ukrayna halkına teşekkür etti.

İşte Arda Turan'nın sözleri:

Sözlerine Anneler Günü'nü kutlayarak başlayan Arda Turan, Ukrayna halkına teşekkür etti. Turan, "Bu ülkede çocuklarını sonsuz seven çok fazla anne olduğuna inanıyorum. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum, herkese barış, mutluluk ve huzur diliyorum." dedi.

"RAKİPLER BİZİ ZORLADI"

"Dynamo Kyiv, Polissya Zhytomyr, Metalist 1925 Kharkiv ve LNZ Cherkasy gibi rakiplerin sezon boyunca kendilerini zorladığını belirtti. Genç teknik adam, "Rakiplerimiz bizi her maçta daha iyi olmaya itti. Ligdeki rekabetin yüksek seviyede olması Ukrayna futbolu adına çok önemli."

"OYUNCULARIMA VE TARAFTARLARIMIZA ARMAĞAN EDİYORUM"

"Kulübe geldiğim ilk günden itibaren herkes bana kendimi evimde hissettirdi. Bu şampiyonluğu oyuncularıma, teknik ekibe ve taraftarlarımıza armağan ediyorum. Kulüp yönetimi benden sadece şampiyonluk değil, Shakhtar'ın tarihsel oyun kültürünü sürdürmemizi istedi. Topa hükmeden, hücum oynayan ve sürekli rakip kalede tehlike yaratan bir takım olmak zorundaydık. Oyuncularımızın gelişimi bizim için çok önemliydi ve bu konuda da hedeflerimize ulaştığımızı düşünüyorum."

OYUNCULARA ÖVGÜ

"Oyuncularım insanüstü bir mücadele verdi. Yoğun maç temposuna rağmen fiziksel ve mental olarak inanılmaz bir performans gösterdiler.

UKRAYNA HALKINA TEŞEKKÜR

"Beni kabul eden, her gün yanımda olan Ukrayna halkına minnettarım. Yaşadıkları tüm zorluklara rağmen gösterdikleri samimiyet ve sevgi tarif edilemez."

