2 Aralık 2025 Salı / 12 CemaziyelAhir 1447
  • Arda Turan'dan sert açıklama: Asla pişman değilim
Ukrayna Premier Ligi'nin 14. haftasında Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk ile Krvbas ile karşı karşıya geldi. Maç 2-2 berabere tamamlandı. Ancak Arda Turan'ın rakip takım teknik heyeti arasında yaşanan tartışma gündem oldu. Başarılı çalıştırıcı karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada konu hakkında konuştu.

2 Aralık 2025 Salı 14:36
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i Ukrayna Premier Ligi'nin 14. haftasında Krvbas ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona ererken Arda Turan ile rakip takım teknik heyeti arasında 47. dakikada yaşanan tartışma gündem oldu. Arda Turan'ı oldukça sinirlendiren olay sonrası genç teknik adamdan açıklama geldi.

Arda Turan karşılaşmanın ardından pozisyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün gördüğünüz o sözlü tartışmaya gelince, duyguların yükseldiğini anlıyorum, fakat aşılmaması gereken bazı kırmızı çizgiler vardır. Aile ya da yakınlarla ilgili söylenen sözlerin her koşulda yakışıksız olduğunu düşünüyorum. Böyle şeylere hiçbir durumda başvurulmamalı. Bu yüzden, evet, belki tepkim biraz abartı olmuş olabilir; ancak benzer durumlarda tepki göstermem fazla sert olsa bile bundan asla pişmanlık duymam." ifadelerini kullandı.

Ukrayna basınında yer alan haberde Arda Turan'ın bu sezon ligde 4. sarı kartını gördüğü ve bir maç men cezası aldığı belirtildi. Turan, Shakhtar Donetsk'in Kolos ile oynayacağı maçta kenarda olamayacak.

