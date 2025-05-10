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Spor

Arda Turan'dan Shakhtar Donetsk açıklaması

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Kasımpaşa maçının ardından konuştu. Adı Shakhtar Donetsk ile geçen genç hoca, bu konuda gelen soruya cevap verdi.

Haber Merkezi10 Mayıs 2025 Cumartesi 19:01 - Güncelleme:
Arda Turan'dan Shakhtar Donetsk açıklaması
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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Kasımpaşa maçının ardından konuştu.

Adı Shakhtar Donetsk ile geçen Arda Turan, bu konuda gelen soruya cevap verdi.

Eyüpspor ile sözleşmesi sezon sonunda biten ve Shakhtar Donetsk'in başına geçeceği konuşulan Arda Turan, yaptığı açıklamada, "Ben de sizler gibi basından görüyorum, duyuyorum. Eyüpspor'un başındayım, Eyüpspor'un gelecek sezon planlarını en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Başkanımız Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız'ın belirleyeceği finansal yapıda bir gelecek planlamasıyla ilerliyoruz. Sezon bittiğinde her şeyi oturup konuşacağız. Çok güzel ve aile yapısına uygun bir yapımız var. Birbirimize verdiğimiz sözü tutuyoruz. Eyüpspor'da çok mutluyum. Bakalım, sezon bittiğinde ne olacağını göreceğiz." dedi.

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