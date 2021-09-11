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Spor

Arda Turan'dan Trabzonspor maçı öncesi moral ziyareti

Galatasaray, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sonlandırdı. Sarı kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Arda Turan takım arkadaşlarını ziyaret ederek moral verdi.

DHA11 Eylül 2021 Cumartesi 17:55 - Güncelleme: 11 Eylül 2021 Cumartesi 17:55
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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Sarı-kırmızılılar daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Sacha Boey, Barış Alper Yılmaz ve Sofiane Feghouli'nin yer almadığı antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sol ayak bileğindeki iç yan bağ hasarı nedeniyle tedavisi süren Arda Turan ise Trabzon seyahati öncesi takımı ziyaret etti.

Sarı kırmızılılar, Trabzonspor maçı için bugün saat 18.00'de özel bir uçakla Trabzon'a hareket ederek maç öncesi kampa girecek.

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, Gustavo Assunção, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicâldau, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

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