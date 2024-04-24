Eyüpspor ile Trendyol Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Arda Turan, İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'un sorularını cevapladı.

"AL PACINO TARZI KONUŞTUM"

Eyüp'teki zaferini nasıl tanımlıyorsun?

"Benim için çok özel. Önümüzdeki yıl Trendyol Süper Lig'de oynamak benim için heyecan verici olacak. Maçtan önce oyunculara motivasyon konuşması yaptım. Al Pacino tarzı sözler söyledim. Diego Simeone bir toplantıda bize Al Pacino'nun 'Any Given Sunday' filmindeki konuşmasını izletmişti. Çıktık ve maçı savaşarak kazandık."

"SIMEONE İÇİN KENDİMİ ATEŞE ATARDIM"

Simeone hep yapar mıydı?

"Çok yapardı özellikle kritik anlarda. Uğruna kendimi ateşe atabileceğim adamlardan biri. Filmi bize Kral Kupası finali öncesi Real Madrid'e karşı oynayacağımız maçta izletti. Maçta adeta savaştık ve kazandık."

"TERİM VE ENRIQUE"

Teknik direktör olarak idolün Simeone mi?

"Beni her anlamda çok etkiledi. Ancak bir şeyler öğrendiğim çok kişi oldu. İki isim olarak Fatih Terim ve Luis Enrique diyebilirim."

"SIMEONE İLE ÇOK KAVGA ETTİK"

Seni İspanya'da savunma yapmaya alıştıranın Simeone olduğu söylendi. Doğru mu?

"Evet doğru, oyunu bütün olarak görmeyi öğretti. O da benim gibi açık sözlü, tutkulu bir insan. Nefret edeceğiniz ya da seveceğiniz biri. İyi anlaşıyorduk ama çok kavga ettik."

"SÖZLEŞMEYİ GİZLİCE ARABADA İMZALADIM"

Atletico'nun sizin için aile ve kariyerinizin en önemli takımı olduğunu söylediniz. Nasıl anıların var?

"Sözleşmeyi gizli olarak arabanın içinde imzaladım. Unutulmaz yıllar geçirdim, olağanüstü bir kültür yarattık. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupası'nı kazandık. En güçlü Real Madrid ve Barcelona karşısında La Liga'da şampiyon olduk. Daha ne isteyebilirim ki?"

"REAL'E BEDAVAYA BİLE GİTMEZDİM"

"Barcelona başka bir hikaye..."

"Madrid'e geldiğimde Real'e bedava bile gitmeyeceğimi söyledim. Ama Barcelona başka hikaye. Onları izleyerek büyüdüm ve o seviyeye gelmeyi hayal ettim. Ağzınızı açık bırakan oyuncular vardı. Messi bir uzaylıydı, zor şeyleri basitçe yaparak şaşkınlık yaratırdı. Sevilla'ya karşı Süper Kupa finalinde iki gol atıp bir asist yaptım. Maçın adamı olunca ödülü almak için Messi'ye baktım, başıyla onay verdikten sonra ödülü aldım. O bakışla "Hak ettin" der gibiydi. Son baya güldük."

"EN İYİ TAKIM ARKADAŞIM NEYMAR"

En iyi takım arkadaşın?

"Kesinlikle Neymar. Ancak aynı zamada Pique, Jordi Alba, Diego Costa ve Griezmann."

"2014 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ"

En büyük hayal kırıklığın?

"2014 Şampiyonlar Ligi finali. Son dakikada kaybettik, toparlanmam uzun sürdü."

"AVRUPA'DA BAŞARILI OLMAK İSTİYORUM"

Gelecekte kendini nerede görüyorsun?

"Kendimi Avrupa'ya açmak ve orada da başarılı olmak istiyorum."

"INTER VE MILAN TEKLİF YAPTI"

İtalya da dahil mi?

"Evet güzel olurdu. İtalya'yı severim. Baggio ve Del Piero idolümdü. Serie A'da oynamak isterdim, fırsat oldu ama gerçekleşmedi, Avrupa Süper Kupası'nı kazandıktan sonra Inter'den ilgi olduğunu biliyordum, sonra Milan'dan da sözlü teklifler aldım."