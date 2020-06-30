30 Haziran 2020 Salı 09:44 - Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 10:07

Galatasaray'ın simge isimlerinden Arda Turan'ın Barcelona kariyeri gün itibarıyla son buldu.

Galatasaray'dan Atletico Madrid'e giden, Madrid'de gösterdiği performansla da dünya devi Barcelona'ya transfer olan Arda Turan'ın, Katalan ekibindeki macerası son buldu.

34 MİLYON EUROLUK İMZA

Galatasaray'dan Atletico Madrid'e transfer olan Arda Turan, başarılı geçen Madrid döneminin ardından 2015 yılında 34 milyon euro karşılığında Barcelona'ya 5 yıllık imza atmıştı.

BAŞAKŞEHİR MACERASI

Valverde yönetimindeki Barcelona'dan 2018 yılında ayrılık kararı alan Arda Turan Ocak ayında 2,5 yıllık anlaşma ile Başakşehir'e kiralanmıştı.

RESMEN SONA ERDİ

2015 yılında gittiği Barça'da iyi performanslar sergileyen milli futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

ARTIK BEDAVA OYUNCU

Arda'nın sözleşmesi 30 Haziran itibarıyla son bulurken, yıldız isim serbest kaldı ve serbest oyuncu statüsüne geçti.

55 MAÇ, 15 GOL, 11 ASİST

Barça kariyeri resmen sona eren Arda Turan 2.5 yıllık Barcelona kariyerinde toplam 55 resmi maça çıkarken, 15 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

BAŞAKŞEHİR'DEN AYRILDI

2018'in ocak ayında kiralık olarak geldiği Başakşehir'de bekleneni veremeyen 33 yaşındaki futbolcu, 2020'nin ocak ayında turuncu-lacivertli ekipten ayrılmıştı.

YENİ ADRESİ BELLİ

Başakşehir'den ayrıldıktan sonra 6 aydır futbola uzak kalan fakat formunu korumak için çalışmalarını sürdüren Arda Turan'ın gelecek sezon hangi takıma transfer olacağı merak konusu.

'GALATASARAY BENİ ÇAĞIRIRSA...'

Arda Turan, Spor Arena Instagram canlı yayınında ise "Gelecek sene Galatasaray'da oynayacak mıyım bilemiyorum. Başkanın ve hocanın sözlerinin üzerine bir şey diyemem. Beni çağırırlarsa giderim. Ben sağlıklı olup işimi yapıp yoluma devam edeceğim inşallah her zaman söylüyorum Galatasaray beni çağırırsa giderim çağırmazsa tribün orada her zaman gider destekleriz" ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFERİN AÇILMASINI BEKLİYOR

Arda Turan 33 yaşında ve 6 aydır herhangi bir takımla idmanlara katılmadan yeni transfer döneminin açılmasını bekliyor.

GALATASARAY BİR HATA YAPMADIM

Geçtiğimiz günlerde "Galatasaray planlarının neresinde?" sorusuna karşılık Turan, "Fatih Hoca ne derse o olur. Birçok hata yaptım, hataları kabul ediyorum. Hatalarımın bedelini de ödedim. Ancak Galatasaray'a bir hata yapmadım. Messi ve Ronaldo dışında da çok az oyuncu 15-20 sene çok iyi devam etti." demişti.

Sarı-Kırmızılılar, Arda Turan ve Semih Kaya gibi isimleri de kadrosuna katarak, yerli operasyonunu bonservis ödemeden tamamlamaya hazırlanıyor.

FATİH TERİM'DEN BEKLENEN HAMLE

Fatih Terim'in Arda Turan transferinde ısrarcı olduğu bu nedenle yönetimle görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. Yönetim de tecrübeli futbolcuyu sezon sonunda makul bir maaş karşılığında kadroya katacak.

ARDA O FORMAYI GİYMEK İSTİYOR

Arda Turan da yuvasına dönüş için can atıyor.

Hürriyet