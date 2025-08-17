İSTANBUL 29°C / 22°C
Spor

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ilk transferini duyurdu

Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk yaz döneminin ilk transferini duyurdu. Ukrayna kulübü, Sao Paulo'nun 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Lucas Ferreira ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

HABER MERKEZİ17 Ağustos 2025 Pazar 14:58 - Güncelleme:
Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ilk transferini duyurdu
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, yaz transfer döneminin ilk takviyesini yaptı.

Yıllardır Brezilya pazarından genç yetenekleri kadrosuna katmasıyla bilinen Ukrayna kulübü, bu stratejisinden yine şaşmadı.

Shakhtar, Sao Paulo'nun 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Lucas Ferreira ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Shakhtar Donetsk'in bu transfer için Brezilya kulübüne 10 milyon euro bonservis bedeli ödediği öğrenildi.

LUCAS FERREIRA KİMDİR?

2006 yılında Rio de Janeiro eyaletinin Campos dos Goytacazes şehrinde doğan Lucas dos Santos Ferreira, futbol kariyerine Americano çocuk okulunda başladı ve 2017'de buradan Flamengo akademisine, daha sonra da Boavista'ya geçti.

2021'de Sao Paulo'ya katılan Ferreira, Mart 2023'te ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Genç takım formasıyla U20 Brezilya Kupası'nı (2024) kazanan futbolcu, Ocak 2025'te takımla Sao Paulo Gençlik Kupası'nı (Copinho) kazandı ve turnuvada 9 maça çıkarak 3 gol, 2 gol asistlik performans sergiledi.

Lucas Ferreira, Sao Paulo'nun A takımı adına ilk maçına 20 Ocak 2025'te Botafogo'ya karşı oynanan maçta çıktı. Toplamda 23 profesyonel maç oynadı 1 gol ve 1 asist kaydetti.

