Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ilk transferini duyurdu

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, yaz transfer döneminin ilk takviyesini yaptı.

Yıllardır Brezilya pazarından genç yetenekleri kadrosuna katmasıyla bilinen Ukrayna kulübü, bu stratejisinden yine şaşmadı.

Shakhtar, Sao Paulo'nun 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Lucas Ferreira ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Shakhtar Donetsk'in bu transfer için Brezilya kulübüne 10 milyon euro bonservis bedeli ödediği öğrenildi.

LUCAS FERREIRA KİMDİR?

2006 yılında Rio de Janeiro eyaletinin Campos dos Goytacazes şehrinde doğan Lucas dos Santos Ferreira, futbol kariyerine Americano çocuk okulunda başladı ve 2017'de buradan Flamengo akademisine, daha sonra da Boavista'ya geçti.

2021'de Sao Paulo'ya katılan Ferreira, Mart 2023'te ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Genç takım formasıyla U20 Brezilya Kupası'nı (2024) kazanan futbolcu, Ocak 2025'te takımla Sao Paulo Gençlik Kupası'nı (Copinho) kazandı ve turnuvada 9 maça çıkarak 3 gol, 2 gol asistlik performans sergiledi.

Lucas Ferreira, Sao Paulo'nun A takımı adına ilk maçına 20 Ocak 2025'te Botafogo'ya karşı oynanan maçta çıktı. Toplamda 23 profesyonel maç oynadı 1 gol ve 1 asist kaydetti.