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Spor

Arda Turan'ın da tribünden izlediği maçta Barcelona, Atletico Madrid'i tek golle geçti

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında, Barcelona deplasmanda Atletico Madrid'i 1-0 mağlup ederek, liderlikteki yerini sağlamlaştırdı. Arda Turan, karşılaşmayı Civitas Metropolitano Stadyumu'nda onur tribününden izledi.

AA9 Ocak 2023 Pazartesi 09:37 - Güncelleme:
Arda Turan'ın da tribünden izlediği maçta Barcelona, Atletico Madrid'i tek golle geçti
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Barcelona'nın galibiyet golünü 22. dakikada Ousmane Dembele attı.

Maçın uzatmalarının oynandığı 90+2. dakikada Atletico Madrid'den Stefan Savic ve Barcelona'dan Ferran Torres bir pozisyonun ardından aralarında çıkan kavgadan dolayı kırmızı kart gördü.

La Liga'da şampiyonluk yarışındaki en büyük rakibi Real Madrid'in Villarreal deplasmanında aldığı mağlubiyetin getirdiği fırsatı iyi değerlendiren Barcelona, puanını 41'e çıkartarak, eflatun beyazlıların 3 puan önünde liderliği devam ettirdi.

Atletico Madrid ise 27 puanla 5. sıraya geriledi.

ARDA TURAN ONUR TRİBÜNÜNDEN MAÇI İZLEDİ

Diğer yandan eski futbolcu Arda Turan, karşılaşmayı Civitas Metropolitano Stadyumu'nda onur tribününden izledi.

Atletico Madrid kulübünün davetlisi olarak gelen Arda Turan, maç başlamadan kısa bir süre önce adının anons edilmesinin ardından tribündeki Atleticolu taraftarları selamladı.

Arda Turan, futbolculuk kariyerinde Atletico Madrid (2011-2015) ve Barcelona (2015-2018) takımlarının da formasını giymişti.

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